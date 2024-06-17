Економний гігант: новий позашляховик від GAC Trumpchi споживає лише 5 л на 100 км при запасі ходу 1215 км

Нові моделі пропонують низку покращень та інновацій

Китайська автомобільна промисловість невпинно прогресує, представляючи світові ринки все більш досконалі та інноваційні моделі. Так, один з найбільших виробників робить апгрейт двох найпопулярніших гібридних моделей, що підкреслюють прагнення компанії до лідерства на ринку електрифікованих авто.

Компанія GAC Trumpchi, підрозділ провідного китайського автовиробника Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. (GAC), випустила два нові варіанти свого середньо-великого плагін-гібридного позашляховика ES9 — PRO+ і MAX+. Нові моделі пропонують низку покращень порівняно зі своїми попередниками, зберігаючи при цьому незмінними екстер'єр та інтер'єр.

Які оновлення отримали авто

Версія PRO+ тепер може похвалитися проєкційним дисплеєм AR-HUD, панорамним електричним люком з електричною шторкою та звукоізолюючим лобовим склом. Водій також отримає підігрів керма та бездротову зарядку для смартфона. Салон став ще більш розкішним завдяки шкіряним сидінням з функціями масажу та вентиляції, підігрівом другого ряду та електрично складаними сидіннями третього ряду.

MAX+ пішов ще далі у напрямку безпеки та комфорту. Протитуманні фари та система автоматичного затемнення дальнього світла покращать видимість у складних погодних умовах. Додаткові подушки безпеки та системи попередження зіткнень підвищать рівень захисту пасажирів. А система розпізнавання облич та жестів і цифровий ключ Bluetooth додадуть зручності у керуванні автомобілем.

Проте справжнім серцем ES9 залишається гібридна силова установка з потужним 2,0-літровим турбодвигуном, електромотором та акумулятором ємністю 25,57 кВт*год. Сумарна потужність системи сягає 274 кВт, а крутний момент — 630 Нм. Завдяки цьому ES9 може подолати до 143 км лише на електротязі, а загальний запас ходу становить вражаючі 1215 км при витраті 6,18 л/100 км після розряджання акумулятора.

GAC Group продовжує впевнено крокувати шляхом інновацій та електрифікації. У травні 2024 року компанія реалізувала 178 500 автомобілів, що на 23,7% більше, ніж місяцем раніше. Оновлені версії ES9 стануть черговим кроком у зміцненні позицій GAC на ринку традиційних та електрифікованих автомобілів.

Раніше "Телеграф" писав, що Китай стає новим автомобільним центром світу. Країна посіла третє місце за загальним числом проданих авто.