Вулицями Києва їздить мотоциклістка у відвертому вбранні: видно найсокровенніше (відео)

Мотоледі вирішила відволікти інших учасників дорожнього руху

Мотоциклістки в Україні — це часто сміливі, вільнолюбні дівчата, які не бояться швидкості та відчуття свободи, яке дарує їм їзда на двоколісному "коні".

Для багатьох з них мотоцикл — не просто засіб пересування, а спосіб життя, можливість доторкнутися до чогось екстремального та незвичайного. Та інколи вони хочуть привернути до себе увагу нетрадиційними способами. Один із таких випадків зафільмували читачі столичних телеграм-каналів.

Зокрема, нещодавно у Києві помітили дівчину за кермом двоколісника, у якої при їзді так підіймається спідничка, що видно сідниці. Масла в вогонь додають панчохи, у яких одягнена жінка. Як повідомляється у дописі, відео знято на Великій Васильківській.

Зазначимо, що така поведінка української байкерки може загрожувати безпеці на дорозі. Адже інші водії, відвернувши свою увагу на її вигляд, можуть припуститися помилки. Одяг для байкера повинен бути не лише стильним, а й забезпечувати належний рівень безпеки під час їзди. Бажано, щоб це був шкіряний костюм або куртка й штани з міцного кевлару/арамідних волокон. Вони захистять тіло від опіків, подряпин і забоїн при падінні. Також потрібні захисні налокітники, наколінники та протектори на плечах і спині для амортизації ударів. Краще, щоб вони були вбудованими в одяг. Міцні черевики також захистять ноги. І обов'язково — шолом.

Раніше "Телеграф" писав, що українська далекобійниця показала, як підкорює дороги Європи. Вона навіть ліпить вареники в дорозі.