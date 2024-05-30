Такого ще не було: аукціонний будинок Sotheby’s виставить на торги мотоцикл від дизайнера "Месників"

Sotheby’s оголосив майбутні торги, лотом на яких стане ексклюзивний байк

Аукціонний будинок RM Sotheby’s готується представити на торги справжню рідкість унікальну модель мотоцикла від знаменитого британського виробника Lotus. Експериментальний проект, названий C-01, виходить на торги з багатою історією та екстравагантним дизайном, готуючись завоювати серця колекціонерів у всьому світі.

На початку 2010-х років Lotus вирішила піти на відважний експеримент та створити свою першу двоколісну модель мотоцикла. За сприяння керівництва компанії на чолі із засновником Коліном Чепменом, на світ з’явилася Lotus C-01 — унікальний мотоцикл, тираж якого обмежився лише 100 екземплярами. Цей ексклюзивний байк, який поєднав дух інновацій і традиції бренду, тепер готовий зустріти свого нового власника на аукціоні.

Виробництво мотоциклів не було звичною справою для Lotus, і для цього проєкту було створено дочірню компанію Lotus Motorcycle. Співпраця з німецькою фірмою Kodewa, що спеціалізується на гоночних прототипах, дозволила втілити в життя амбітні ідеї.

Lotus C-01 – у чому його особливість

На майбутньому аукціоні буде представлений екземпляр C-01, пофарбований у класичне чорно-золоте забарвлення John Player Special. Цей мотоцикл, один із сотні, вироблених у рамках проєкт, раніше був придбаний за 140 тис. дол., а його поточна ціна оцінюється в діапазоні від 100 до 150 тис. доларів. Він обладнаний 200-сильним V-подібним двигуном об’ємом 1.2 літри та має суху вагу близько 180 кг.

Особливістю C-01 став його чудовий дизайн, розроблений відомим майстром Деніелом Саймоном, який раніше вражав світ своїми роботами для кінематографа, включаючи фільми "Трон: Спадщина" та "Месники". Мотоцикл виконаний з високоякісних матеріалів, включаючи карбонові обважування, і спочатку пропонувався у трьох варіантах дизайну, кожен із яких відсилає до легендарних гоночних ліврей.

Байк знаходиться в Канаді, і його презентація на аукціоні стане унікальною нагодою для колекціонерів оцінити цей рідкісний екземпляр. Торги заплановані на 1 червня 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні було помічено дуже рідкісний мотоцикл Tornado Sachs. Наразі модель викликає захоплення серед колекціонерів.