Такого ще не було: аукціонний будинок Sotheby’s виставить на торги мотоцикл від дизайнера "Месників"
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Sotheby’s оголосив майбутні торги, лотом на яких стане ексклюзивний байк
Аукціонний будинок RM Sotheby’s готується представити на торги справжню рідкість унікальну модель мотоцикла від знаменитого британського виробника Lotus. Експериментальний проект, названий C-01, виходить на торги з багатою історією та екстравагантним дизайном, готуючись завоювати серця колекціонерів у всьому світі.
На початку 2010-х років Lotus вирішила піти на відважний експеримент та створити свою першу двоколісну модель мотоцикла. За сприяння керівництва компанії на чолі із засновником Коліном Чепменом, на світ з’явилася Lotus C-01 — унікальний мотоцикл, тираж якого обмежився лише 100 екземплярами. Цей ексклюзивний байк, який поєднав дух інновацій і традиції бренду, тепер готовий зустріти свого нового власника на аукціоні.
Виробництво мотоциклів не було звичною справою для Lotus, і для цього проєкту було створено дочірню компанію Lotus Motorcycle. Співпраця з німецькою фірмою Kodewa, що спеціалізується на гоночних прототипах, дозволила втілити в життя амбітні ідеї.
Lotus C-01 – у чому його особливість
На майбутньому аукціоні буде представлений екземпляр C-01, пофарбований у класичне чорно-золоте забарвлення John Player Special. Цей мотоцикл, один із сотні, вироблених у рамках проєкт, раніше був придбаний за 140 тис. дол., а його поточна ціна оцінюється в діапазоні від 100 до 150 тис. доларів. Він обладнаний 200-сильним V-подібним двигуном об’ємом 1.2 літри та має суху вагу близько 180 кг.
Особливістю C-01 став його чудовий дизайн, розроблений відомим майстром Деніелом Саймоном, який раніше вражав світ своїми роботами для кінематографа, включаючи фільми "Трон: Спадщина" та "Месники". Мотоцикл виконаний з високоякісних матеріалів, включаючи карбонові обважування, і спочатку пропонувався у трьох варіантах дизайну, кожен із яких відсилає до легендарних гоночних ліврей.
Байк знаходиться в Канаді, і його презентація на аукціоні стане унікальною нагодою для колекціонерів оцінити цей рідкісний екземпляр. Торги заплановані на 1 червня 2024 року.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні було помічено дуже рідкісний мотоцикл Tornado Sachs. Наразі модель викликає захоплення серед колекціонерів.