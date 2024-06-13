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"Навіть ліпить вареники в дорозі": українська далекобійниця показала, як підкорює дороги Європи (фото, відео)

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
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Автор
Анеліна Попфалуші
Анеліна Попфалуші. Фото Колаж Телеграфу

Дівчина навіть ліпить вареники в дорозі

Професія водія вантажівки у всьому світі традиційно вважається чоловічою. Та українка Анеліна Попфалуші ламає стереотипи. Разом зі своїм чоловіком 23-річна жінка родом із Закарпаття керує вантажівкою, подорожуючи дорогами Європи та ділячись своїм досвідом у популярному блозі.

Анеліна розповідає про будні далекобійниці, показуючи, що ця робота доступна і жінкам. В Інстаграмі у дівчини 64 тисячі читачів, у Тіктоці — понад 100 тисяч.

Будні далекобійниці

У своєму блозі вона ділиться історіями про різні міста та країни, які відвідує під час рейсів, розкриває секрети професії та описує виклики, з якими стикається. А також розвінчує міфи з приводу того, що жінці керувати вантажівкою важко.

Пара водіїв долає тисячі кілометрів, доставляючи вантажі по всій Європі. Анеліна розповідає про особливості паркування величезної вантажівки, про смачну їжу в придорожніх кафе та про красу ландшафтів, які відкриваються з кабіни. До речі, в рейсі жінка не забуває готувати смачні страви і навіть ліпить вареники в дорозі.

Блог Анеліни не лише розважає, але й надихає інших жінок спробувати себе в цій професії. Особливо актуальною є інформація після прийняття закону про мобілізацію та дефіциту водіїв вантажівок чоловічої статі. Історія Анеліни Попфалуші є яскравим прикладом того, як українці успішно інтегруються в європейський ринок праці, руйнуючи гендерні стереотипи та відкриваючи нові можливості для себе.

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#Авто #Авто новини #Далекобійниця