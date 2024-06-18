По улицам Киева ездит мотоциклистка в откровенном наряде: видно самое сокровенное (видео)

Мотоледи решила отвлечь других участников дорожного движения

Мотоциклистки в Украине — это часто смелые, вольнолюбивые девушки, которые не боятся скорости и ощущения свободы, которое дарит им езда на двухколесном "коне".

Для многих из них мотоцикл — не просто средство передвижения, а образ жизни, возможность прикоснуться к чему-то экстремальному и необычному. Но иногда они хотят привлечь к себе нетрадиционными способами. Один из таких случаев был снят читателями столичных телеграмм-каналов.

В частности, недавно в Киеве заметили девушку за рулем двухколесника, у которой при езде так поднимается юбочка, что видны ягодицы. Масла в огонь добавляют чулки, в которые одета женщина. Как сообщается в сообщении, видео снято на Большой Васильковской.

Отметим, что такое поведение украинской байкерши может угрожать безопасности на дороге. Ведь другие водители, отвлекая свое внимание на ее вид, могут допустить ошибку. Одежда для байкера должна быть не только стильной, но и обеспечивать надлежащий уровень безопасности во время езды. Желательно, чтобы это был кожаный костюм или куртка и брюки из крепкого кевлара/арамидных волокон. Они оградят тело от ожогов, царапин и забоин при падении. Также требуются защитные налокотники, наколенники и протекторы на плечах и спине для амортизации ударов. Лучше, чтобы они были встроены в одежду. Крепкие ботинки тоже защитят ноги. И обязательно – шлем.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская дальнобойщица показала, как покоряет дороги Европы. Она даже лепит вареники в пути.