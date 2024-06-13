Мотоцикл проти автомобіля: майже половина водіїв не знають, хто першим має повернути під зелену стрілку

Хто має поступитися дорогою в цій непростій дорожній дилемі

Правила дорожнього руху – це норми і вимогу, що регулюють поведінка всіх учасників дорожнього руху. Їх дотримання є запорукою безпеки на дорогах та запобігання аварійним ситуаціям. Однак нерідко виникають спірні моменти, коли водії не можуть визначити, хто з них має поступитися дорогою, особливо на перехрестях.

Одну з таких ситуацій розглядали експерти сайту "Україна за кермом". Уявіть собі: ви мчите на мотоциклі, вправно лавіруючи між автомобілями, і раптом перед вами виникає перехрестя. Ви вирішуєте зробити розворот, але в цей момент помічаєте автомобіль, що наближається. Хто має поступитися дорогою? Відповідь на це питання може здатися очевидною, але, як з’ясувалося, багато водіїв не знають правильної відповіді. Більшість із них помилково вказали, що мотоцикліст може закінчити маневр, користуючись своєю перевагою. Але правильна відповідь звучить дещо інакше.

Розв'язання задачі

Мотоцикліст дійсно має перевагу перед авто, але є й нюанси. Відповідно до пункту 16.9 ПДР, водій легкового автомобіля, що рухається у напрямку стрілки, включеної у додатковій секції одночасно з червоним сигналом світлофора, повинен поступитися дорогою мотоциклу. Невиконання цього правила тягне за собою штраф у розмірі 510 гривень за частиною 2 статті 122 КУпАП.

Однак мотоцикліст не може знати вірогідно, який сигнал світлофора включений з боку автомобіля, що наближається. Тому задля власної безпеки йому слід переконатися, що водій автомобіля справді поступається дорогою, і тільки після цього завершити маневр розвороту.

Обережність та дотримання правил дорожнього руху є запорукою безпеки всіх учасників дорожнього руху на перехрестях та в інших ситуаціях. Знання та розуміння ПДР дозволяє уникнути спірних моментів та приймати правильні рішення на дорозі, що гарантує безпеку для всіх.

Раніше "Телеграф" писав, як водіям правильно роз’їхатися на нерегульованому перехресті. Адже відсутність будь-яких регуляторів руху вимагає від водіїв особливої пильності.