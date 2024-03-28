Ви не зможете помити Tesla Cybertruck звичайною водою та піною (відео)

На відео цей процес зайняв щонайменше 50 хвилин

Очищення Tesla Cybertruck після довгої подорожі є трудомістким і складним процесом: Корпус Cybertruck з нержавіючої сталі притягує значну кількість бруду, жуків та іншого сміття, особливо після тривалої їзди.

Щоб очистити Cybertruck треба виконати кілька послідовних дій. Про це пише видання Іnsideevs.

Послідовність дій для миття пікапа Tesla Cybertruck

Як повідомляється у матеріалі, спочатку потрібно очистити пікап під високим тиском, щоб видалити основну частину бруду та сміття. Далі потріть корпус машини мильною ганчіркою.

Це потрібно зробити кілька разів, аж до того, поки пікап не почне виглядати трохи чистішим. Але навіть після цього на кузові авто залишаться сліди від комах, які прилипли до нього.

Тоді потрібно використовувати рідкий засіб для полірування, далі ще раз протерти пікап і промити його. В кінці наноситься засіб для очищення скла. І навіть після цих всіх складних маніпуляцій кузов пікапа може виглядати не чистим. Отже, кузов з нержавіючої сталі важко мити — на це потрібно витратити не одну годину.

Раніше "Телеграф" писав, як Tesla Cybertruck схрестили з Porsche 911. У результаті вийшов видовищний монстр.