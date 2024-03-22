Хакери зламали електромобіль Tesla за 30 секунд

Їм вдалося вивести з ладу електронний блок керування автомобіля

Команда хакерів Synacktiv зламала електромобіль Tesla Model 3. Подія сталася на змаганнях Pwn2Own у Ванкувері.

Як їм вдалося зламати Tesla Model 3

Про це повідомляє BleepingComputer. Зазначається, що Synacktiv вдалося вивести з ладу електронний блок керування автомобіля. За свої дії, хоч в реальному житті вони є протиправними, команда отримала 200 тисяч доларів та Tesla Model 3 у подарунок.

Так, використовуючи шину CAN BUS, спеціалісти виявили уразливість через цілісне переповнення. Tesla обіцяла додаткову винагороду у 500 тисяч і ще один автомобіль для тих, хто зможе отримати повний віддалений доступ з необмеженими правами під час роботи з автопілотом.

Серед переможців в перший день були Харірі з Haboob SA, який використав експлойт Adobe Reader для заробітку 50 тисяч доларів. Також варто відзначити успіхи Devcore, яка підвищила привілеї в Windows 11 та заробила 30 тисяч доларів, а також Seunghyun Lee з KAIST Hacking Lab, який зламав веб-браузер Google Chrome за допомогою уразливості Use-After-Free та отримав 60 тисяч доларів.

На другий день змагань учасники спробують продемонструвати нові методи злому популярних браузерів та операційних систем у спробах отримати частину призового фонду в 1,5 мільйона доларів. Минулорічний Pwn2Own Vancouver був вражаючим. Хакери заробили понад мільйон доларів та автомобіль Tesla в різних системах, включаючи Windows 11, macOS, Ubuntu Linux та інші.

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