Кредитні авто також можуть мобілізувати? У фінансовій компанії дали невтішні пояснення

Закон про мобілізацію в Україні лише заплутав питання щодо мобілізації кредитних та лізингових авто

В умовах нового Закону про мобілізацію в Україні постало питання про можливе вилучення транспортних засобів, придбаних в кредит чи лізинг, для потреб армії. Ця невизначеність викликала занепокоєння серед банкірів та фінансистів і може призвести до згортання автокредитування та ускладнень у наданні лізингових послуг.

Деякі банки вже натякають на скорочення кількості кредитних угод на купівлю автомобілів. Фінансові установи неохоче коментують ситуацію, однак вони закликають до чіткого законодавчого врегулювання питання "мобілізації" кредитних автомобілів з урахуванням інтересів банків та позичальників.

Необхідність довідок про відсутність наряду на мобілізацію

За словами Олександра Ярецького, керівника фінансової компанії "Атом фінанс", згідно з новим законом, в заставу не можна оформлювати лише транспортні засоби, на які вже отримано наряд на вилучення для потреб армії. Однак банк повинен точно знати, чи є такий наряд по конкретному авто. Для цього потрібно отримати дані з Територіального центру комплектування (ТЦК).

Існують сумніви, чи ТЦК зможуть масово видавати такі довідки, а також чи позичальники погодяться звертатися по них у військкомати. Ця невизначеність може спровокувати згортання автокредитування.

Питання мобілізації лізингових авто

Ще більше питань виникає щодо лізингу автомобілів. Нові автівки реєструють на лізингову компанію, яка передає їх у лізинг клієнту. Поки клієнт не виплатить повну суму, техніка залишається власністю компанії, хоча користується нею клієнт.

Незрозуміло, як лізингові автівки можна передавати для потреб ЗСУ, оскільки формально вони у власності лізингової компанії, а реально – у клієнтів, які не можуть отримати мобілізаційні наряди. Також виникає питання, про які саме авто лізингові компанії повинні звітувати – ті, що оформлені на них, чи ті, що фактично у клієнтів.

Попри всі ці нюанси, Ярецький наголошує, що всі ризики лежать на тих, хто оформив авто в лізинг. Клієнт зобов'язаний виплатити компанії всі лізингові платежі, незалежно від того, чи буде автомобіль мобілізований.

Більше читайте у матеріалі "Телеграфу": "Машину в кредит не можна купити без ТЦК? Що треба знати".

Раніше "Телеграф" писав, що мобілізація авто перетворилась у нову корупційну схему. Це новий вид "допомоги" юридичним особам.