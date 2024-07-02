Названо топ-8 літніх шин 2024 року за реальними відгуками

Вибір шин — завдання надскладне

Літо в розпалі, а це означає, що багато хто вже "перевзув" свій автомобіль. Але якщо ви ще не встигли це зробити або плануєте оновити гуму, виникає питання: які літні шини краще купити? Вибирати їх навмання – не найкраща ідея.

Розумніше звернутися до рейтингів літніх шин, а найнадійніший спосіб визначити якість – це випробування. "Телеграф" проаналізував результати кількох незалежних тестів, відібрав моделі з хорошими оцінками та склав власний рейтинг шин для легкових автомобілів 2024 року у популярних розмірах від 13 до 19 дюймів.

Кращі літні шини 2024 року: перелік моделей

Continental UltraContact

Continental UltraContact зарекомендували себе як шини з відмінною керованістю на сухій та мокрій дорозі. Вони отримали високі оцінки за гальмування та паливну економічність, але мають посередній опір акваплануванню.

Nokian Hakka Green 3

Nokian Hakka Green 3 (також відома як Ikon Autograph Eco 3) вирізняється легкістю, низьким опором коченню та хорошим акустичним комфортом. Ці шини забезпечують точні реакції на кермо та мають високий ресурс.

Cordiant Comfort 2

Для обмеженого бюджету Cordiant Comfort 2 пропонує збалансовані характеристики. Вони демонструють хороше зчеплення на сухій дорозі та ефективне гальмування, але менш впевнено почуваються при екстремальних маневрах на мокрому асфальті.

Yokohama BluEarth-Es

Yokohama BluEarth-Es відзначилася відмінними показниками на сухому асфальті, особливо у поворотах. Ці шини забезпечують плавний хід та низький рівень шуму, але мають середні зчіпні властивості на мокрому покритті.

Sailun Atrezzo Elite

Китайські Sailun Atrezzo Elite пропонують відмінну плавність ходу, впевнене гальмування та низький рівень шуму. Однак їх керованість на мокрому асфальті залишає бажати кращого.

Nordman SX3

Nordman SX3 (або Ikon Nordman SX3) добре протистоїть акваплануванню та економічна, але має посередні зчіпні властивості на мокрому асфальті та високий рівень шуму.

Formula Energy

Formula Energy забезпечує стабільну поведінку автомобіля на сухому асфальті та хороший опір аквапланування. Ці шини економічні та комфортні, але мають середню керованість на мокрому покритті.

Viatti Strada 2

Viatti Strada 2 завершують перелік. Вони характеризуються впевненим гальмуванням та хорошим опором акваплануванню. Проте вони мають складну керованість, низьку економічність та невисоку плавність ходу.

Раніше "Телеграф" писав, як обрати шини "другої лінії" замість Michelin і Continental. Не завжди варто переплачувати за дорогі бренди.