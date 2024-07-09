Популярний седан Nissan подешевшав на 10 тисяч доларів

Nissan різко знизив ціни на популярний седан

Компанія Nissan суттєво знизила ціни на свій бестселер Sylphy в Китаї, долучившись до нового витка цінової війни на місцевому авторинку. Це рішення зробило модель ще доступнішою для широкого кола покупців.

Найбільш вражаюче зниження ціни, як повідомляють місцеві ЗМІ, отримала версія Sylphy Classic Comfort Edition. Тепер її вартість становить лише 9500 доларів США, що на 5500-7500 доларів менше порівняно з попередніми цінами. Модифікація Sylphy Yuexiang Edition також суттєво подешевшала — до 13 700 доларів. Раніше ця версія коштувала від 16 400 до 24 000 доларів, тобто зниження ціни склало від 2700 до 10 300 доларів.

Які оновлення отримала Nissan Sylphy 2024 року

Попри зниження цін, Nissan Sylphy зберігає високий рівень оснащення:

Sylphy Classic Exclusive Edition 2024 року має автоматичні фари, світлодіодні денні ходові вогні та лінзові світлодіодні передні фари ближнього світла.

Усі версії стандартно оснащені дистанційним керуванням, безключовим доступом та кнопкою запуску двигуна.

Базова версія комплектується 1,6-літровим атмосферним двигуном потужністю 90 кВт (122 к.с.) у поєднанні з варіатором CVT.

Витрата пального становить всього 5,94 л/100 км, що робить Sylphy одним з найекономічніших седанів у своєму класі.

Оновлена версія Sylphy Yuexiang Edition отримала покращене оснащення:

7-дюймовий РК-дисплей панелі приладів та 12,3-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи Nissan Connect 2.0.

Гібридну силову установку e-POWER другого покоління з електромотором потужністю 100 кВт (136 к.с.) та крутним моментом 300 Нм.

Таке суттєве зниження цін на Nissan Sylphy є відповіддю на агресивну цінову політику китайських виробників, зокрема BYD, які активно знижують ціни на свої моделі. Це робить японський седан більш конкурентоспроможним у порівнянні з такими популярними моделями, як Volkswagen Lavida та Toyota Corolla.

Раніше "Телеграф" писав, що BYD та Mercedes анонсували вихід свого дітища на європейський авторинок. Компанія планує розпочати продажі Z9 GT в Європі вже у 2025 році.