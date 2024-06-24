Оновлений Volkswagen Tiguan L 2024 різко подешевшав: скільки коштуватиме популярний в Україні кросовер

Volkswagen представив оновлену версію свого популярного кросовера Tiguan L для китайського ринку

Volkswagen представив оновлену версію свого популярного кросовера Tiguan L для китайського ринку. Автомобіль 2024 модельного року отримав низку цікавих змін, які повинні допомогти йому зберегти конкурентоспроможність у сегменті SUV, що швидко зростає.

Як розповіли в IT Home, зовні новий Tiguan L виділяється двома ексклюзивними кольорами кузова — білим "Північне сяйво" та чорним "Вулканічний". Хоча дизайн в цілому залишився впізнаваним, невеликі штрихи у вигляді переробленої радіаторної решітки і модернізованої світлодіодної оптики надають автомобілю більш сучасний і преміальний вигляд.

Технічні характеристики

Під капотом Tiguan L пропонуються на вибір два бензинові турбодвигуни — 1.5 TSI потужністю 162 кВт (220 к.с.) і 2.0 TSI віддачею 137 кВт (186 к.с.). Більш потужна версія здатна розігнатися до 100 км/год лише за 7,7 секунди, демонструючи непогану динаміку для свого класу. Обидва двигуни поєднуються з 7-ступінчастою роботизованою коробкою передач DSG.

Інтер’єр Tiguan L також зазнав деяких змін. Тепер він може похвалитися 10,3-дюймовою цифровою панеллю приладів, 12-дюймовим плаваючим сенсорним екраном мультимедійної системи, панорамним дахом з електроприводом і електроприводом дверей багажника. Список опцій включає бездротові Apple CarPlay та Android Auto, адаптивний круїз-контроль, камеру кругового огляду та безліч інших сучасних систем.

Скільки коштує SAIC Volkswagen Tiguan L 2024

Ціни на оновлений Volkswagen Tiguan L у Китаї варіюються від 20 900 до 30 000 дол. залежно від комплектації.

Інформація про ціни, зібрана IT Home, така:

300TSI Dragon Edition: 25 700 дол. (20 600 дол. обмежений час);

330TSI Dragon Edition: 28 900 дол.;

330TSI R-Line Dragon Edition: 29 000 дол.

Це робить його одним із найдоступніших преміальних кросоверів у своєму класі. Volkswagen явно зробив ставку на привабливе поєднання ціни та обладнання, щоб привернути увагу покупців за умов жорсткої конкуренції.

В цілому, рестайлінг Tiguan L 2024 не приніс революційних змін, але дозволив освіжити модель невеликими штрихами і додати їй сучасних технологій. Це має допомогти кросоверу зберегти свої позиції на китайському ринку, де він продовжує мати стабільний попит.

Раніше "Телеграф" писав, як вибрати кросовер Volkswagen із пробігом. Авто має як перевагу, так і недоліки.