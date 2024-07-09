Популярный седан Nissan подешевел на 10 тысяч долларов

Nissan резко снизил цены на популярный седан

Компания Nissan существенно снизила цены на свой бестселлер Sylphy в Китае, присоединившись к новому витку ценовой войны на местном авторынке. Это решение сделало модель более доступной для широкого круга покупателей.

Наиболее поразительное снижение цены, как сообщают местные СМИ, получила версия Sylphy Classic Comfort Edition. Теперь ее стоимость составляет всего 9500 долларов США, что на 5500-7500 долларов меньше по сравнению с предыдущими ценами. Модификация Sylphy Yuexiang Edition также существенно подешевела – до 13 700 долларов. Ранее эта версия стоила от 16 400 до 24 000 долларов, то есть снижение цены составило от 2700 до 10 300 долларов.

Какие обновления получила Nissan Sylphy 2024 года

Несмотря на снижение цен, Nissan Sylphy сохраняет высокий уровень оснащения:

Sylphy Classic Exclusive Edition 2024 имеет автоматические фары, светодиодные дневные ходовые огни и линзовые светодиодные передние фары ближнего света.

Все версии стандартно оснащены дистанционным управлением, безключевым доступом и кнопкой запуска двигателя.

Базовая версия комплектуется 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 90 кВт (122 л.с.) в сочетании с вариатором CVT.

Расход горючего составляет всего 5,94 л/100 км, что делает Sylphy одним из самых экономичных седанов в своем классе.

Обновленная версия Sylphy Yuexiang Edition получила улучшенную начинку:

7-дюймовый ЖК-дисплей приборной панели и 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы Nissan Connect 2.0.

Гибридная силовая установка e-POWER второго поколения с электромотором мощностью 100 кВт (136 л.с.) и крутящим моментом 300 Нм.

Такое существенное снижение цен на Nissan Sylphy является ответом на агрессивную ценовую политику китайских производителей, в частности BYD, активно снижающих цены на свои модели. Это делает японский седан более конкурентоспособным по сравнению с такими популярными моделями как Volkswagen Lavida и Toyota Corolla.

Ранее Телеграф писал, что BYD и Mercedes анонсировали выход своего детища на европейский авторынок. Компания планирует начать продажи Z9 GT в Европе уже в 2025 году.