Величезний запас ходу і мінімалістичний дизайн: Volkswagen показав свій новий електричний позашляховик (фото)

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
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Автор
Volkswagen ID.UNYX
Volkswagen ID.UNYX. Фото carnewschina

Авто має величезний запас ходу

Volkswagen анонсував свій новий електричний SUV-купе ID.UNYX 4 липня, опублікувавши офіційні зображення. Це перша модель в лінійці ID.UX, презентація якої очікується в середині місяця. Автомобіль пропонуватиметься у двох версіях з запасом ходу 621 км та 565 км.

Компанія планує випустити п'ять електромобілів серії ID.UX до 2027 року. Виробництвом займається Volkswagen Anhui — спільне підприємство в Китаї, створене у 2017 році. Раніше воно називалось JAC Volkswagen, але у 2020 році німецький автовиробник збільшив свою частку до 75%. Про це пише видання Carnewschina.

Що відомо про Volkswagen ID.UNYX?

Volkswagen ID.UNYX

ID.UNYX вирізняється золотими акцентами, зокрема логотипом з підсвіткою. Дизайн також має свої особливості. Це наскрізна світлова смуга спереду, приховані дверні ручки та "плаваючий" дах. Розміри авто: 4663/1860/1610 мм, колісна база 2766 мм.

Пропонуються дві силові установки: задньопривідна з одним мотором (228 к.с.) та повнопривідна з двома моторами (335 к.с.). Обидві комплектуються батареєю на 82,4 кВт*год від CATL.

Volkswagen ID.UNYX

В салоні — цифрова панель приладів, великий центральний екран та мінімалістична центральна консоль. Повні технічні характеристики будуть оголошені пізніше.

Volkswagen

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