Цей хитрий трюк прибере розводи на склі авто, навіть якщо ви давно з ними змирились (відео)

Часом трапляються такі розводи, які не можливо прибрати роками

Чисте лобове скло — запорука безпечної їзди та гарного настрою водія. Проте навіть найретельніший догляд не завжди рятує від набридливих розводів, які псують вигляд авто та заважають оглядовості. Особливо прикро, коли звичайні засоби для миття скла виявляються безсилими проти застарілих плям та розводів.

Але не поспішайте здаватися! Виявляється, у боротьбі з упертими розводами на склі вам може допомогти несподіваний помічник, який знайдеться чи не в кожній домашній аптечці. Цей простий, але дієвий спосіб здивує вас своєю ефективністю та заощадить ваш час і гроші.

Як позбутися розводів на склі авто

Отже, яким же є цей магічний засіб? Йдеться про звичайний медичний спирт, який можна придбати в будь-якій аптеці. Цей доступний продукт здатен творити справжні дива, позбавляючи ваше авто від найстійкіших забруднень на склі.

Для застосування цього методу вам знадобиться лише пляшечка спирту та чиста м'яка ганчірка. Змочіть тканину спиртом та акуратно протріть проблемні ділянки скла круговими рухами. Ви будете вражені, як легко зникають плями, які не піддавалися іншим засобам чищення роками!

Варто зазначити, що спирт ефективно розчиняє жирові відкладення та інші стійкі забруднення, не залишаючи при цьому слідів на склі. Це робить його ідеальним засобом для надання блиску та чистоти вашому лобовому склу.

Однак будьте обережні: не варто застосовувати цей метод надто часто, оскільки надмірне використання спирту може пошкодити гумові ущільнювачі навколо скла. Достатньо провести таке чищення раз на кілька місяців або за потреби.

Цікаво, що цей трюк можна використовувати не лише для лобового скла, а й для бічних вікон та дзеркал. Він також чудово підходить для видалення слідів від наклейок або залишків клею на склі. Як правильно це робити, дивіться у відео.

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