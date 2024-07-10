Бюджетні та надійні: автоексперт розповів, які машини можна купити за 4000 доларів в Україні

Експерт автомобільного ринку назвав топ-3 надійних вживаних автомобілів

У сучасних економічних умовах України пошук якісного та надійного автомобіля за доступною ціною стає справжнім викликом для багатьох покупців. Ринок вживаних авто пропонує широкий вибір, але знайти оптимальне співвідношення ціни та якості не завжди просто.

Експерт автомобільного ринку склав рейтинг трьох найкращих варіантів авто вартістю до 4000 доларів, які заслуговують на увагу покупців. До нього потрапили досить неочікувані варіанти.

Volkswagen Passat B5

На третьому місці опинився німецький бестселер — Volkswagen Passat B5 з дизельним двигуном 1.9. Це середньорозмірний автомобіль, який випускався компанією Volkswagen з 1996 по 2005 рік. Він відомий своєю надійністю, економічністю та потужністю. Особливо привабливим варіантом є кузов універсал, який додає практичності для повсякденного використання. Автомобіль отримав позитивні відгуки за якість збірки, матеріалів та комфорт.

Mazda 6

Друге місце посіла Mazda 6. Попри певні проблеми з корозією кузова, цей автомобіль приваблює власників чудовим дизайном, комфортабельним салоном та вражаючим відчуттям під час керування. Mazda 6 — це вибір для тих, хто цінує естетику та драйв від водіння, позиціонується як автомобіль середнього класу з акцентом на спортивність та комфорт.

Mitsubishi Lancer

Лідером рейтингу став Mitsubishi Lancer. Хоча цей автомобіль не може похвалитися видатною динамікою чи стійким до корозії кузовом, він компенсує ці недоліки винятковою надійністю. Саме ця характеристика робить Lancer найкращим вибором у даній ціновій категорії. Також Lancer вважають однією з найбільш економічних автомобілів у своєму класі.

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