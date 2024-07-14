Щоб машина не зацвіла і не засмерділась: що обов’язково треба перевірити після сильного дощу

Мало хто знає, що потрібно перевіряти цих 5 отворів в авто

Після сильного дощу важливо провести ретельну перевірку автомобіля. Після негоди критично важливо провести ретельну перевірку транспортного засобу, щоб виявити потенційні проблеми на ранній стадії.

Ця профілактична міра не лише допоможе зберегти ваш автомобіль у належному стані, але й може запобігти дорогому ремонту в майбутньому. Знаючи, на що саме звернути увагу, ви зможете ефективно захистити свій автомобіль від наслідків сильних опадів та забезпечити його довготривалу експлуатацію.

Зливні отвори під дверима

Очищення цих отворів — перший і найважливіший крок. Забиті отвори можуть призвести до накопичення води, що спричинить пошкодження електроніки та появу іржі. Регулярна очистка допоможе уникнути цих проблем.

Зливні отвори в люку

Перевірте та очистьте ці отвори, щоб запобігти появі неприємного запаху в салоні та утворенню грибка. Це також допоможе зберегти комфортну атмосферу в автомобілі.

Отвори біля зливного бака

Регулярне очищення цих отворів забезпечить правильний відтік води та запобігатиме накопиченню вологи в критичних місцях. Це дуже важливо для паливної системи авто.

Зливний отвір у багажнику

Для перевірки використовуйте балонний ключ. Натисніть на зливний отвір — якщо там є вода, вона повинна вилитися під машину. Це допоможе запобігти накопиченню води в багажнику.

Зливний отвір машинного відділення

Переконайтеся, що цей отвір чистий. Його засмічення може призвести до серйозних проблем з двигуном та іншими компонентами під капотом.

Регулярна перевірка та очищення всіх цих зливних отворів допоможе зберегти ваш автомобіль у відмінному стані, запобігти корозії та пошкодженню важливих компонентів. Це особливо важливо після сильних дощів або повеней.

Пам'ятайте, що профілактика завжди краща за ремонт. Витративши трохи часу на ці прості перевірки, ви можете заощадити значні кошти на ремонті в майбутньому та продовжити термін служби вашого автомобіля.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що на СТО в Україні привезли авто, у якого 22 роки не міняли паливний фільтр. Це відкриття стало справжнім сюрпризом для працівників СТО, адже такі випадки трапляються вкрай рідко, особливо для популярної моделі як Гольф.