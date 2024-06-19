Renault Scenic E-Tech проти Hyundai Ioniq 5: що краще обрати

Який краще підходить для вас — компактний та бюджетний чи преміальний та потужний Ioniq 5?

Ринок електромобілів стрімко зростає, і два нових гравці — Renault Scenic E-Tech та Hyundai Ioniq 5 — готові здивувати своїм приголомшливим дизайном та передовими технологіями. Ці два електричні позашляховики готові змінити правила гри, пропонуючи водіям захопливий досвід керування та екологічну альтернативу традиційним авто.

Розглянемо детальніше, як ці електричні позашляховики порівнюються один з одним. Від дизайну та інтер'єру до потужності, запасу ходу та ціни — ми проаналізуємо всі аспекти, щоб визначити, який з цих електричних позашляховиків краще відповідає вашим потребам та стилю життя.

Дизайн та розміри

Обидва автомобілі мають сучасний і стильний дизайн, але Ioniq 5 більший за розмірами. Його довжина становить 4,64 м, тоді як Scenic трохи коротший — 4,49 м. Ioniq 5 також має більший кліренс, що робить його більш придатним для їзди по бездоріжжю. Але Scenic вражає своїм динамічним та спортивним дизайном, попри компактні розміри. Що робить його ідеальним вибором для міських вулиць та вузьких під'їздів. Ioniq 5 має характерний дизайн з прямими лініями, квадратними формами та великими колесами, що надає йому потужного та брутального вигляду. Крім того, він має більший кліренс, що робить його більш придатним для їзди по бездоріжжю та складній місцевості.

Інтер'єр та технології

У салоні обидва автомобілі пропонують просторе та зручне середовище з великими сенсорними екранами та передовими системами допомоги водієві. Однак Ioniq 5 має більш преміальне оздоблення та додаткові функції розваг. А салон Renault Scenic розроблений з акцентом на ергономіку та зручність для водія та пасажирів. також обидва мають великі сенсорні екрани та передові системи допомоги водієві, що забезпечує безпечне та комфортне керування.

Потужність та запас ходу

Renault Scenic оснащений потужним електродвигуном потужністю 217 к.с., що забезпечує чудові прискорення та динамічні характеристики в міських умовах. Однак його справжня перевага полягає в акумуляторі ємністю 87 кВт•год, одному з найбільших у своєму класі. Завдяки цьому Сценік може похизуватися вражаючим запасом ходу до 625 км за циклом WLTP. Це робить його ідеальним вибором для водіїв, які часто здійснюють далекі поїздки або не хочуть турбуватися про постійну підзарядку.

Натомість Hyundai Ioniq 5 трохи випереджає Renault за потужністю, пропонуючи 225 к.с. від свого електродвигуна. Це забезпечує ще кращі прискорення та більш спортивні відчуття під час керування. Ioniq 5 розганяється від 0 до 100 км/год всього за 5,1 секунди у повноприводній версії, що робить його одним з найшвидших електромобілів у своєму класі. Однак акумулятор ємністю 77 кВт•год дещо поступається Scenic, забезпечуючи запас ходу до 507 км за циклом WLTP.

Ціна

Хоча Renault Scenic позиціонується як більш доступний варіант на ринку електромобілів, в Україні він коштує від 45 500 євро. Така ціна робить електрокар привабливим вибором для тих, хто хоче перейти на електромобіль, не витрачаючи надто багато коштів. А потужність, запас ходу та сучасні технології роблять його конкурентоспроможним порівняно з іншими моделями в цьому ціновому діапазоні.

На відміну від Scenic, Hyundai Ioniq 5 заявлений як більш преміальний електричний позашляховик. Проте в Україні його ціна стартує від 43 311 євро. Проте за таку ціну Ioniq 5 пропонує більші розміри, потужніший двигун, преміальне оздоблення інтер'єру та додаткові функції розваг.

Підсумуємо: якщо ви шукаєте більш компактний та бюджетний електричний позашляховик з великим запасом ходу, Renault Scenic може стати хорошим вибором. Але якщо ви надаєте перевагу більшому розміру, преміальному оздобленню та вищій потужності, Hyundai Ioniq 5 – краща альтернатива, хоча й менш витривала.

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