Як вибрати авто без проблем з витратою мастила: 3-хвилинний тест допоможе визначити "масложора"

Купівля автомобіля – відповідальний крок, що вимагає уваги до деталей

Купівля автомобіля може стати справжнім випробуванням, особливо якщо ви не експерт з технічних питань. Однак є кілька простих прийомів, які допоможуть вам оцінити стан двигуна та уникнути проблем із підвищеною витратою мастила в майбутньому.

Одна з найважливіших перевірок – оцінити, чи немає схильності до підвищеної витрати мастила. Ось покрокова інструкція, як провести експрес-тест за 3 хвилини:

1. Перевірка рівня та стану мастила

Насамперед витягніть масляний щуп і оцініть рівень масла. Він повинен знаходитися на верхній мітці, а сама олія має бути прозорою. Це вказує на своєчасне обслуговування автомобіля та гарний стан двигуна.

2. Огляд мастилозаливної горловини

Відкрутіть кришку мастилозаливної горловини та огляньте її внутрішню частину. У нормальному стані вона має бути золотистого кольору. Наявність чорного нагару – поганий знак, що вказує на можливі проблеми із двигуном.

3. Перевірка вихлопної труби

Проведіть пальцем по внутрішній частині вихлопної труби. Вона має бути відносно чистою, без явних слідів чорного нагару. Чистий вихлоп – ознака нормальної роботи двигуна.

4. Запуск двигуна та перевірка на "синій дим"

Заведіть двигун та уважно подивіться на вихлопну трубу. Відсутність синього диму, особливо на холодному двигуні, – добрий знак. Синій дим може вказувати на проблеми з маслознімними ковпачками та підвищену витрату мастила.

5. Перевірка кришки мастилозаливної горловини на працюючому двигуні

Головний секрет: відкрийте кришку маслозаливної горловини при заведеному двигуні. У справному двигуні кришка не повинна "стрибати". Сильні коливання можуть свідчити про проблеми з компресією чи інші несправності.

6. Тест на високих оборотах

Дайте двигуну прогрітися до робочої температури, потім кілька разів різко збільште оберти до 4500 об/хв. Слідкуйте за вихлопом: поява синього диму на високих оборотах може вказувати на зношування матислознімних кілець, що призведе до підвищеної витрати масла та необхідності капітального ремонту.

Провівши цю просту перевірку, ви зможете отримати загальне уявлення про стан двигуна та його схильність до підвищеної витрати масла. Пам’ятайте, що це лише базова діагностика і для повної впевненості рекомендується звернутися до професійного механіка перед покупкою.

Раніше "Телеграф" писав про прості способи дізнатися справжню причину високої витрати мастила в авто. Якщо результати тесту свідчать про серйозні проблеми, не відкладайте візит до сервісного центру.