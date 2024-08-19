Які позашляховики в Україні найдешевші: розповідаємо характеристики та ціни (фото)

Деякі моделі в Україні дуже дешеві

В Україні спостерігається зростання популярності китайських автомобілів. Хоча більшість моделей представлена кросоверами, на ринку з'являється все більше позашляховиків.

Про них сьогодні і розповімо. В нашому рейтингу — топ-5 найдешевших позашляховиків в Україні з цінами та характеристиками.

Haval H3

Haval H3 очолює список найдоступніших китайських позашляховиків в Україні. Незважаючи на агресивний зовнішній вигляд та кліренс близько 196 мм, він має безрамний кузов. Під капотом встановлено 1,5-літровий бензиновий турбодвигун потужністю 143 к.с., який працює в парі з 7-ступеневою роботизованою коробкою передач.

Вартість Haval H3 у базовій передньопривідній комплектації Premium становить від 5000 доларів. У цій версії автомобіль оснащений салоном зі штучної шкіри, електроприводом дверей багажника, кількома режимами руху, круїз-контролем та аудіосистемою з 6 динаміками.

Jetour T2

Друге місце посідає Jetour T2 з брутальним дизайном та просторим салоном. Автомобіль має кліренс 220 мм та здатний долати брід глибиною до 700 мм. Під капотом розташований 2,0-літровий турбодвигун потужністю 245 к.с., який працює разом з 7-ступеневим "роботом" та повним приводом.

Базова комплектація Voyage коштує маэ пакет "теплих опцій", фронтальні та бічні подушки безпеки, двозонний клімат-контроль, мультимедійну систему з 15,6-дюймовим сенсорним дисплеєм та 8 динаміками. В Україну тільки почали привозити ці авто, адже їх анонс відбувся у 2023 році — новенька машина з салону коштує близько 20 тисяч доларів.

Great Wall Haval M4

Great Wall Haval M4 – це компактний кросовер, випущений китайським автовиробником Great Wall Motors під брендом Haval. Цей автомобіль належить до класу міських позашляховиків і поєднує в собі стильний дизайн, практичність та відносно доступну ціну. Цінники на цю машину стартують від 5000 доларів (за вживаний варіант).

Haval H9

Haval H6 — це популярний китайський позашляховик, який випускається компанією Great Wall Motors під брендом Haval. Він відомий своєю поєднаністю стилю, технологій та відносно доступної ціни. Вартість стандартної версії Haval H6 на авторинку в Україні стартує від 13 тисяч доларів.

JAC S2

JAC S2— це компактний позашляховик китайського виробника JAC Motors, орієнтований на міські умови експлуатації. Модель поєднує в собі компактні розміри, сучасний дизайн і доступну ціну, що робить її привабливою для покупців у сегменті бюджетних автомобілів. В Україні таке авто (залежно від року випуску і пробігу) можна купити за ціною від 6000 доларів.

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