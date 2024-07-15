Економно та надійно: топ-5 автомобілів за 6 000 доларів на львівському авторинку

Популярні моделі вживаних авто з різними типами двигунів та комплектацій

Мрія про власне авто часто стикається з реальністю обмеженого бюджету, проте у цьому випадку може виручити ринок вживаних автомобілів. На львівському автобазарі є широкий вибір автомобілів для покупців з обмеженим бюджетом.

У ціновому діапазоні близько 6 тисяч доларів можна знайти різноманітні моделі — від компактних міських хетчбеків до просторих сімейних мінівенів. Експерти ринку поділилися інформацією про найцікавіші пропозиції, які задовольнять потреби різних водіїв.

Volkswagen Golf V (2004 рік)

Ціна – близько 6000$ (з урахуванням торгу), двигун – 1.6 л бензиновий, автоматична коробка передач. Пробіг – 245 тис. км. З особливостей – двозонний клімат-контроль, 4 електросклопідйомники, кузов хетчбек. Це одна з небагатьох пропозицій з автоматичною коробкою передач у цьому ціновому діапазоні, що робить її привабливою для тих, хто шукає комфортний міський автомобіль.

Renault Fluence (2013 рік)

Ціна – 6350$ (можливо 6000$ з торгом), двигун – 1.5 л дизельний, механічна коробка передач. Пробіг – 265 тис. км. Це найновіша модель у цьому ціновому діапазоні. Економічний дизельний двигун робить автомобіль привабливим для тих, хто багато їздить.

Opel Zafira (2010 рік)

Ціна – 6300$ (можливо менше з торгом), двигун – 1.6 л бензиновий, механічна коробка передач. Пробіг – 204 тис. км. З особливостей – мультикермо, кондиціонер. Це сімейний мінівен, який пропонує багато простору та функціональності за доступною ціною.

Mini Cooper (2004 рік)

Ціна – 5500$, двигун – 1.6 л бензиновий, автоматична коробка передач. Пробіг – 208 тис. км. Це стильний і компактний автомобіль з автоматичною коробкою передач. Ідеальний варіант для тих, хто шукає щось унікальне та яскраве.

Kia Carens (2003 рік)

Ціна – 4450$, двигун – 1.8 л бензиновий, автоматична коробка передач. Пробіг – 135 тис. км. З особливостей моделі – 4 склопідйомники, двозонний клімат-контроль, камера заднього виду. Цей мінівен пропонує найнижчий пробіг серед представлених автомобілів, а також має багато корисних опцій за доступною ціною.

Ці п'ять моделей представляють різноманітність вибору на ринку, від компактних міських автомобілів до просторих сімейних мінівенів. Проте експерти радять звертати особливу увагу на технічний стан та комплектацію при виборі бюджетного авто.

Раніше "Телеграф" писав про цікаві моделі авто на одному з найбільших авторинків України. Це огляд "секретних" частин авторинку у Луцьку.