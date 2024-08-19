Какие внедорожники в Украине самые дешевые: рассказываем характеристики и цены (фото)

Некоторые модели в Украине очень дешевы

В Украине наблюдается рост популярности китайских автомобилей. Хотя большинство моделей представлено кроссоверами, на рынке появляется все больше внедорожников.

О них сегодня и расскажем. В нашем рейтинге – топ-5 самых дешевых внедорожников в Украине с ценами и характеристиками.

Haval H3

Haval H3 возглавляет список самых доступных китайских джипов в Украине. Несмотря на агрессивный внешний вид и клиренс около 196 мм, он имеет безрамный кузов. Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 143 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Стоимость Haval H3 в базовой переднеприводной комплектации на "вторичке" составляет от 5000 долларов. В этой версии автомобиль оснащен салоном из искусственной кожи, электроприводом дверей багажника, несколькими режимами движения, круиз-контролем и аудиосистемой с 6 динамиками.

Jetour T2

Второе место занимает Jetour T2 с агрессивным дизайном и просторным салоном. Автомобиль имеет клиренс 220 мм и способен преодолевать брод глубиной до 700 мм. Под капотом расположен 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 245 л.с., работающий вместе с 7-ступенчатым "роботом" и полным приводом.

Базовая комплектация Voyage стоит включает в себя пакет "теплых опций", фронтальные и боковые подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с 15,6-дюймовым сенсорным дисплеем и 8 динамиками. В Украину только начали привозить эти авто, ведь их анонс состоялся в 2023 году – новенькая машина из салона стоит около 20 тысяч долларов.

Great Wall Haval M4

Great Wall Haval M4 – компактный кроссовер, выпущенный китайским автопроизводителем Great Wall Motors под брендом Haval. Этот автомобиль относится к классу городских внедорожников и сочетает стильный дизайн, практичность и относительно доступную цену. Ценники на эту машину стартуют от 5000 долларов (за б/у вариант).

Haval H9

Haval H6 – это популярный китайский внедорожник, выпускаемый компанией Great Wall Motors под брендом Haval. Он известен своим сочетанием стиля, технологий и относительно доступной цены. Стоимость стандартной версии Haval H6 на авторынке в Украине стартует от 13 тысяч долларов.

JAC S2

JAC S2 – это компактный внедорожник китайского производителя JAC Motors, ориентированный на городские условия эксплуатации. Модель сочетает компактные размеры, современный дизайн и доступную цену, что делает ее привлекательной для покупателей в сегменте бюджетных автомобилей. В Украине такой автомобиль (в зависимости от года выпуска и пробега) можно купить по цене от 6000 долларов.

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