Китайські авто розривають ринок: деякі моделі в Україні дуже популярні

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Китайський автопром стрімко завойовує світові ринки, і Україна не є винятком. Яскравим прикладом цього тренду є дивовижні результати продажу Chery Group за перше півріччя 2024 року.

За даними компанії, з січня по червень 2024 року було реалізовано понад 1,1 мільйона автомобілів, що на 48,4% перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Це досягнення стало історичним для Chery Group, адже вперше компанія подолала мільйонний рубіж продажу лише за півроку. Загальна кількість власників автомобілів Chery у світі вже перевищила 14 мільйонів.

Важливою подією для компанії став Пекінський автосалон, де Chery Group представила свої нові моделі та технологічні розробки. Паралельно в штаб-квартирі бренду пройшла Міжнародна конференція за участю понад 2000 бізнес-партнерів, на якій обговорювалася стратегія глобального розвитку компанії з урахуванням ESG-принципів.

Успіхи Chery Group підтверджуються і незалежними дослідженнями. Згідно з рейтингом "ТОП-50 найкращих світових брендів Китаю 2024 року", проведеним Google та Kantar, компанія другий рік поспіль посідає перше місце серед автовиробників.

Chery Group не зупиняється на досягнутому і планує подальше розширення своєї присутності на світовому ринку. Одним з кроків у цьому напрямку стане участь компанії в літніх Олімпійських іграх у Парижі. Під гаслом "Dreams Open, Chery Up" бренд має намір продемонструвати свою відданість інноваціям та культурній інтеграції.

Китайські авто в Україні

Китайські автомобілі стрімко набирають популярності на українському ринку, демонструючи значне зростання продажів. Ця тенденція обумовлена оптимальним співвідношенням ціни та якості, а також постійним вдосконаленням технологій та дизайну китайських моделей.

Серед найпопулярніших китайських автомобілів в Україні виділяються три моделі:

Chery Tiggo 2 — компактний кросовер, який привертає увагу покупців своєю доступною ціною та сучасним оснащенням.

Great Wall Haval H6 — середньорозмірний кросовер, що пропонує високий рівень комфорту та безпеки за конкурентну вартість.

Geely Emgrand 7 — седан, який завоював прихильність українських споживачів завдяки елегантному дизайну та якісному виконанню.

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