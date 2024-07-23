Найкращі авто для великої родини: топ-5 моделей, які заслуговують на увагу

Вибір автомобіля для великої сім'ї — відповідальне завдання, яке вимагає врахування багатьох факторів

Вибір автомобіля для великої сім'ї — важливе рішення, яке вимагає врахування багатьох факторів. Варто зазначити, що багато сімей в Україні надають перевагу вживаним автомобілям через їхню доступність. Однак при виборі такого авто важливо ретельно перевірити його технічний стан та історію.

Купівля сімейного авто часто обмежена бюджетом та доступністю певних моделей. Ось п'ять найкращих варіантів, які поєднують просторість, комфорт та безпеку

1. Hyundai Solaris

Hyundai Solaris — це бюджетний автомобіль корейського виробника, який підходить для сімей з 4-5 осіб. Він відомий своєю економічністю, з розходом пального 7,2 літра на 100 км. Solaris має високий рівень безпеки, підтверджений краш-тестами, що робить його популярним вибором для щоденного використання та подорожей. Його основні характеристики включають:

двигун: 1.6 л, 123 к.с.;

об'єм багажника: 465 л;

максимальна швидкість: 180 км/год;

прискорення 0-100 км/год: 11.4 сек.

2. Suzuki Grand Vitara

Suzuki Grand Vitara — відомий своїм комфортом, високою потужністю та містким салоном. Порівняно з подібними моделями, ця машина має досить привабливу ціну та відмінну надійність. Варто відзначити її якісне виготовлення та економічність Основні характеристики:

двигун: 2.0 л, 140 к.с.,

середня витрата палива: 8 л/100 км,

високий рівень надійності та якісна збірка,

просторий салон та місткий багажник.

3. KIA Ceed SW

KIA Ceed SW — це ідеальний автомобіль для великої сім'ї з 5 осіб. Інтер'єр вражає своєю місткістю та сучасним дизайном. Особливо зручною є система двозонного клімат-контролю, яка дозволяє налаштувати різну температуру для водія та пасажирів. Приємним бонусом став панорамний дах, який додає автомобілю особливого шарму та відчуття простору. Основні характеристики:

двигун: 1.6 л,

об'єм багажника: 528-1642 л,

роздільний клімат-контроль,

панорамний люк,

системи безпеки: ABS, подушки безпеки, електронна стабілізація, іммобілайзер.

4. Dacia Duster

Renault Duster — це один з найбільш бюджетних кросоверів для сім'ї. Він має великий кліренс та місткий багажник. Duster відомий своїм економічним розходом пального. Ця доступна модель пропонується з переднім, заднім або повним приводом. Основні характеристики:

великий кліренс,

об'єм багажника: 500 л,

середня витрата палива: 5 л/100 км,

простота обслуговування.

5. Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander — це стильний та функціональний кросовер, який випускається з 2012 року. Автомобіль вигідно вирізняється серед конкурентів своїм стильним дизайном. Серед переваг – просторий салон, великий багажник, оригінальний зовнішній вигляд та широкий вибір двигунів. Основні характеристики:

двигун: 1.6-2.2 л,

просторий салон,

місткий багажник,

сучасний дизайн,

безступінчата трансмісія Jatco.

Кожен з цих автомобілів має свої переваги для сімейного використання, поєднуючи комфорт, безпеку та практичність. Проте усі ці моделі пропонують просторий салон, здатний вмістити від 5 до 7 пасажирів, що робить їх ідеальними для сімейного використання.

Раніше "Телеграф" писав, про підводні камені у купівлі вживаних авто. Придбання машини з пробігом приховує чимало ризиків, про які рідко говорять.