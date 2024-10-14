Китайські та європейські автомобільні гіганти зійшлися в двобої на Паризькому автосалоні 2024

Головні події Паризького автосалону 2024

Китайські та європейські автовиробники запекло конкурують на Паризькому автосалоні 2024 року. Це відбувається на фоні зростання напруженості через плани Європейського Союзу запровадити значні мита на китайські електромобілі.

Цього року подія підкреслює зростання присутності китайських брендів у Європі, демонструючи різноманітні нові моделі та технології. Проте Європейські автовиробники готові захищати свою територію.

Ключові моменти шоу

Великі китайські автовиробники, такі як BYD і Leapmotor, представляють нові моделі. BYD демонструє кілька плагін-гібридів, які завоювали популярність на ринку електромобілів. Leapmotor представляє B10, компактний позашляховик, призначений для молодих споживачів, очікують, що він буде дешевшим за моделі конкурентів.

Хоча європейські компанії активно реагують на конкурентний тиск, зосереджуючись на доступності та інноваціях. Наприклад, Citroën рекламує свій міський автомобіль ë-C3 як один із "найдоступніших серед доступних" компактних SUV. Volkswagen також представляє концепт-кар ID GTI, електричну версію своєї популярної моделі Golf, як частину своєї стратегії збереження актуальності на ринку електромобілів.

Технологічні інновації

Фокус на технології та дизайні очевидний на цьогорічному Салоні, і багато виробників прагнуть залучити екологічно свідомих споживачів, зберігаючи конкурентоспроможні ціни. На виставці представлено цілу низку технологічних досягнень, у тому числі нові електричні концептуальні моделі BMW, які обіцяють швидку зарядку та довший пробіг.

Динаміка ринку

В той самий час загрозливі мита з боку ЄС створюють складні умови для китайських виробників. Ці податки (до 45 %) можуть призвести до збільшення витрат на виробництво та вплинути на цінові стратегії китайських автовиробників, які прагнуть вийти на європейський ринок або розширити його. Ця ситуація відображає історичну динаміку, коли іноземним виробникам доводилося співпрацювати з місцевими компаніями, щоб закріпитися в Китаї.

Загалом, Паризький автосалон 2024 року є вирішальним полем битви для китайських та європейських автовиробників. Він відображає ширші тенденції у світовій автомобільній промисловості, які змінюють уподобання споживачів у бік електромобілів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Китай закликає ввести вищі податки на європейські авто. Назріває торгова війна з ЄС.