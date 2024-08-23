Забудете про шалені чеки на СТО: топ-5 марок авто, які найдешевше ремонтувати

Ці авто не розорять вас

Вибір автомобіля — це завжди важливе рішення, яке впливає не лише на комфорт водіння, але й на гаманець власника. Особливо це стосується витрат на обслуговування та ремонт, які можуть суттєво відрізнятися залежно від марки та моделі.

Нещодавнє дослідження виявило автовиробників, чиї моделі є найдешевшими в експлуатації та обслуговуванні. Цікаво, що лідером списку стала марка, яка давно славиться своєю надійністю. За даними платформи для купівлі автомобілів Car Edge, яка проаналізувала витрати на обслуговування різних марок протягом п'яти років, сформовано рейтинг найекономніших в обслуговуванні автомобілів.

Лідер економності

На вершині списку опинилася Toyota. Власники цих японських автомобілів витрачають в середньому 1367 фунтів стерлінгів (74 269 грн за сьогоднішнім курсом) на обслуговування протягом п'яти років. Ця марка здобула репутацію надійного виробника завдяки використанню якісних матеріалів та компонентів, які забезпечують тривалу експлуатацію без значних несправностей.

Італійська економія

Друге місце посів Fiat. Власники цих автомобілів витрачають близько 1545 фунтів стерлінгів (83 948 грн) на технічне обслуговування за п'ять років. Економічність Fiat пояснюється тим, що більшість моделей цього бренду — компактні міські автомобілі з простою механікою та мінімумом складної електроніки.

Японська надійність

Третє місце дісталося Mitsubishi. Утримання цих авто обходиться власникам приблизно в 1573 фунти стерлінгів (85 470 грн) за п'ятирічний період. Хоча Mitsubishi не є лідером продажів на британському ринку, бренд славиться надійними позашляховиками та пікапами, які рідко потребують серйозного ремонту.

Цей рейтинг може стати корисним орієнтиром для тих, хто планує придбати новий автомобіль. Врахування витрат на обслуговування допоможе заощадити значні суми в довгостроковій перспективі. Варто зазначити, що економічність в обслуговуванні часто йде пліч-о-пліч з надійністю. Так, Toyota та Mitsubishi регулярно отримують високі оцінки в дослідженнях надійності, що проводяться незалежними експертами.

Вибираючи автомобіль, важливо зважати не лише на його початкову вартість, але й на подальші витрати на експлуатацію. Цей рейтинг демонструє, що економні в обслуговуванні автомобілі можуть належати до різних цінових категорій, від доступних міських малолітражок до надійних позашляховиків.

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