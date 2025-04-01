В Украине обновили правила дорожного движения: кого коснутся важные изменения

На некоторых новые правила распространятся не будут

Правила дорожного движения в Украине обновили. Нововведения коснулись мотоциклистов, а также водителей мопедов.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Согласно его информации, водителям мопедов и мотоциклов предоставили право проезда по полосе для движения маршрутных транспортных средств попутно общему потоку. При этом новое правило не будет распространиться на мотоциклы с боковым прицепом, мотоколяски и трехколесные транспортные средства.

"Соответственно, уточнено содержание информационно-указательных знаков 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств" и 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств", — объяснил Мельничук.

Стоит отметить, что раньше полосами общественного транспорта могли пользоваться таксисты, велосипедисты и авто экстренных служб.

Напомним, ранее мы писали о том, что за 2024 год в Украине было зафиксировано 735 384 новых долгов из-за неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Узнайте, в какой области самые наглые водители, которые игнорируют штрафы.