Kawasaki создала "железного коня": мотоцикл с ногами вместо колес

Но массовое производство планируется не раньше 2050 года

Компания Kawasaki представила необычный транспорт – мотоцикл CORLEO с четырьмя "ногами" вместо традиционных колес. Эта "железная лошадь" может перепрыгивать через овраги и двигаться по местности.

Особенность этого транспортного средства в том, что водитель может управлять им через стремена и с помощью изменения положения тела в седле. Об этом сообщает издание New Atlas.

На первый взгляд CORLEO напоминает робопса от Boston Dynamics, но уже в "люксовой" версии. У него четыре ноги на гибких подвесках, электрические приводы и водородный двигатель объемом 150 кубических сантиметров.

Управлять этим чудом техники можно как рулем, так и стременами, а также изменяя положение тела в седле – почти как настоящим конем. По словам разработчиков, водитель-всадник сможет буквально "слиться" с CORLEO во время движения — почти как в фильме "Аватар".

Искусственный интеллект постоянно поддерживает баланс седла и защищает водителя во время резких движений, а специальные "копыта" из резины и пластика обеспечивают сцепление с любой поверхностью. Вдобавок у лошади есть панель приборов со спидометром, которая подсвечивает маршрут и помогает ездить ночью.

В настоящее время CORLEO — только концепт, представленный как компьютерная анимация. Японская компания обещает показать реальный прототип на выставке Osaka Kansai Expo 2025, а массовое производство планируется не раньше 2050 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Meta готовит Hypernova — умные очки Цукерберга, которые могут заменить iPhone. Устройство получит экран, расположенный в правом нижнем углу правой линзы, что позволит пользователям видеть информацию и взаимодействовать с приложениями.