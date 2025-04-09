Оштрафують, заберуть права чи навіть кинуть до в’язниці: за автомобіль зі США загрожує серйозне покарання

Можуть посадити до в'язниці на 10 діб

Власники автомобілів з США все частіше потрапляють під пильну увагу правоохоронців через одну технічну особливість. Останнім часом поліція активно виявляє та навіть карає водіїв за цю невідповідність вимогам.

Популярність придбання автомобілів з американських аукціонів суттєво зросла в Україні. Багато українців купують пошкоджені авто за низькими цінами, доставляють їх в Україну, відновлюють та ставлять на облік. Цілі компанії спеціалізуються на імпорті, ремонті та продажу таких транспортних засобів. Проте при купівлі покупцям часто не розповідають про важливу деталь, попереджають юристи "Дорожнього адвоката".

Згідно з українським стандартом ДСТУ 3649:2010, в Україні дозволено експлуатувати лише автомобілі із жовтими покажчиками поворотів. Натомість у США виробники часто встановлюють на автівки червоні "поворотники". Патрульні легко помічають такі машини на дорогах та одразу штрафують їхніх власників на 340 гривень за частиною 1 статті 121 КУпАП.

За повторне порушення санкції значно суворіші: штраф від 850 до 1700 гривень, позбавлення водійських прав на термін від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на 10 діб.

Експерти радять власникам імпортованих зі США автомобілів перевірити колір покажчиків поворотів та за потреби замінити їх на відповідні українським стандартам, щоб уникнути проблем із законом.

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати паперові медичні довідки для водіїв. Натомість інформація про стан здоров'я водіїв та кандидатів у водії передаватиметься безпосередньо з Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).