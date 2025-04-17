Даже если модели не было в списке: автовладельцев заставят уплатить налог и большой штраф
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В перечне есть определенные подводные камни
Министерство экономики Украины может дополнять перечень автомобилей, подлежащих обложению транспортным налогом, в течение всего года. Это приводит к неудобствам для владельцев авто, ведь даже если вашего авто пока нет в перечне, оно может появиться там позже.
Налог придется уплатить за весь год
Важно знать, что если ваш автомобиль добавят в список в середине года, транспортный налог все равно придется уплатить за полный налоговый период. А если вы этого не сделали вовремя – еще и штраф.
Кто рискует попасть под налогообложение?
Под риском находятся владельцы легковых автомобилей, отвечающие двум критериям:
- возраст не более 5 лет включительно;
- среднерыночная стоимость свыше 3 000 000 гривен (375 минимальных зарплат в 2025 году).
Как дополняют список?
Минэкономики может внести изменения в перечень на основании:
- обращение Государственной налоговой службы;
- обращение владельца автомобиля, информации о котором нет на официальном сайте министерства.
Отметим, что по состоянию на 1 февраля каждый перечень, как правильно, не полон "Телеграф" выяснял, почему в нем нет таких известных автомобильных дорог как McLaren, Ferrari, Alpina, которые точно стоят более 3 миллионов.
"В феврале текущего года по обращению ГНС Минэкономики направило запрос ГП "Держзовнішінформ" с просьбой предоставить дополнительную информацию о цене нового транспортного средства на 200 легковых автомобилей, в том числе McLaren, Ferrari, Alpina, которые не включены в Перечень, но имеют признаки объекта налогообложения.
После получения соответствующих данных и расчетов среднерыночной стоимости легковых автомобилей Перечень будет дополнен дополнительной информацией".
Следовательно, обращение в ГНС направили только после нашего запроса, который был направлен 3 февраля. К моменту написания этого материала перечень еще не дополнили.
Как узнать, подлежит ли ваше авто налогообложению?
Ключевым критерием для обложения транспортным налогом является наличие автомобиля в соответствующем перечне на сайте Минэкономики. Этот перечень обновляется ежегодно до 1 февраля.
Даже если самостоятельно рассчитана стоимость вашего автомобиля менее 3 000 000 гривен, но авто включено в перечень – налог придется уплатить. И наоборот, если стоимость автомобиля превышает установленный порог, но его нет в перечне – платить налог не нужно. В случае если его туда не добавят.
Из этого следует, что владельцам дорогих автомобилей следует регулярно проверять обновление списка на сайте Минэкономики, чтобы вовремя узнать об изменениях и избежать неприятных неожиданностей в виде штрафов.
Ответственность за неуплату
За несвоевременную уплату транспортного налога предусмотрены штрафные санкции:
- 5% суммы налогового долга при задержке до 30 календарных дней
- 10% суммы налогового долга при задержке более 30 календарных дней
Кроме того, за каждый день просрочки начисляется пеня.
Напомним, что размер транспортного налога составляет 25 000 гривен в год за каждый автомобиль, подлежащий налогообложению. По сравнению с 2024 годом, список на 2025 год сократился на 120 моделей авто.