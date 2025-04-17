Даже если модели не было в списке: автовладельцев заставят уплатить налог и большой штраф

В перечне есть определенные подводные камни

Министерство экономики Украины может дополнять перечень автомобилей, подлежащих обложению транспортным налогом, в течение всего года. Это приводит к неудобствам для владельцев авто, ведь даже если вашего авто пока нет в перечне, оно может появиться там позже.

Налог придется уплатить за весь год

Важно знать, что если ваш автомобиль добавят в список в середине года, транспортный налог все равно придется уплатить за полный налоговый период. А если вы этого не сделали вовремя – еще и штраф.

Кто рискует попасть под налогообложение?

Под риском находятся владельцы легковых автомобилей, отвечающие двум критериям:

возраст не более 5 лет включительно;

среднерыночная стоимость свыше 3 000 000 гривен (375 минимальных зарплат в 2025 году).

Как дополняют список?

Минэкономики может внести изменения в перечень на основании:

обращение Государственной налоговой службы;

обращение владельца автомобиля, информации о котором нет на официальном сайте министерства.

Отметим, что по состоянию на 1 февраля каждый перечень, как правильно, не полон "Телеграф" выяснял, почему в нем нет таких известных автомобильных дорог как McLaren, Ferrari, Alpina, которые точно стоят более 3 миллионов.

"В феврале текущего года по обращению ГНС Минэкономики направило запрос ГП "Держзовнішінформ" с просьбой предоставить дополнительную информацию о цене нового транспортного средства на 200 легковых автомобилей, в том числе McLaren, Ferrari, Alpina, которые не включены в Перечень, но имеют признаки объекта налогообложения.

После получения соответствующих данных и расчетов среднерыночной стоимости легковых автомобилей Перечень будет дополнен дополнительной информацией".

Следовательно, обращение в ГНС направили только после нашего запроса, который был направлен 3 февраля. К моменту написания этого материала перечень еще не дополнили.

Как узнать, подлежит ли ваше авто налогообложению?

Ключевым критерием для обложения транспортным налогом является наличие автомобиля в соответствующем перечне на сайте Минэкономики. Этот перечень обновляется ежегодно до 1 февраля.

Даже если самостоятельно рассчитана стоимость вашего автомобиля менее 3 000 000 гривен, но авто включено в перечень – налог придется уплатить. И наоборот, если стоимость автомобиля превышает установленный порог, но его нет в перечне – платить налог не нужно. В случае если его туда не добавят.

Из этого следует, что владельцам дорогих автомобилей следует регулярно проверять обновление списка на сайте Минэкономики, чтобы вовремя узнать об изменениях и избежать неприятных неожиданностей в виде штрафов.

Ответственность за неуплату

За несвоевременную уплату транспортного налога предусмотрены штрафные санкции:

5% суммы налогового долга при задержке до 30 календарных дней

10% суммы налогового долга при задержке более 30 календарных дней

Кроме того, за каждый день просрочки начисляется пеня.

Напомним, что размер транспортного налога составляет 25 000 гривен в год за каждый автомобиль, подлежащий налогообложению. По сравнению с 2024 годом, список на 2025 год сократился на 120 моделей авто.