Заплатять покупці авто: в Україні вводять новий податок

Нововведення стосуватимуться оподаткування нових легкових автомобілів і нерухомості

Кабінет Міністрів України ухвалив важливе рішення, яке може суттєво змінити фінансовий ландшафт країни. Законопроєкт, що передбачає підвищення військового збору, вже затверджений для подальшого розгляду у Верховній Раді. Раніше ним поділився нардеп Железняк.

Це викликало широкий резонанс серед підприємців та громадян, оскільки воно торкається багатьох аспектів економічного життя. Водночас влада усвідомлює, що цей крок може уповільнити економічне відновлення та знизити доходи українців.

Що зміниться

Перш за все, заплановано збільшення військового збору. Ставку податку хочуть підвищити з 1,5% до 5%. Це означає, що платники податків, включаючи фізичних осіб-підприємців (ФОП), будуть зобов'язані сплачувати більше.

По-друге, цей податок стосуватиметься і ФОПів. Для фізичних осіб-підприємців введуть обов'язок сплати військового збору, причому ставки можуть варіюватися залежно від групи ФОП. Це може суттєво вплинути на малий бізнес, який і так страждає від економічних труднощів.

Оподаткування нерухомості та автомобілів

Важливою новацією стане введення військового збору на придбання нових легкових автомобілів. При купівлі автомобілів, що підлягають першій реєстрації в Україні, платники податків повинні будуть сплатити 15% від вартості авто. Тобто, вартість навіть ввезеного з-за кордону авто може автоматично додати ті самі 15%. Це правило стосуватиметься як фізичних осіб, так і юридичних осіб, за винятком випадків, коли автомобілі надаються особам з інвалідністю.

Військовий збір планують запровадити також на операції з купівлі-продажу нерухомістю. Продавці будуть зобов'язані сплачувати 5% від доходу, отриманого від продажу одного об'єкта протягом року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Верховна Рада підвищила акцизи на пальне. Експерти прогнозують, що таке значне підвищення акцизу призведе до різкого зростання цін на автогаз.