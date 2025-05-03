Справжні роботяги і дешеві в ремонті. 3 авто до 1000 доларів, які можна купити в Києві

Ці робочі конячки не шкода для справжньої праці

Кожен мріє про сучасне та дороге авто, але іноді потрібен просто недорогий транспорт для базових потреб. Нерідко бюджетні автомобілі потрібні для роботи на фермі, поїздок у село чи перевезення вантажів (банально картоплю чи іншу з городу перевезти до погреба тощо). А ще — вони дешеві у ремонті.

"Телеграф" проаналізував ринок та відібрав три варіанти авто до 1000 доларів, які продаються у Києві. Інформацію взяли з майданчика з продажу авто Auto.ria.

ВАЗ 2109 2006 року — 900 доларів

Легендарна "дев'ятка" пропонується за 900 доларів (близько 37 368 гривень за поточним курсом). Автомобіль має пробіг 215 тисяч кілометрів та, за словами власника, перебуває у гарному технічному стані.

Власник зазначає: "Продам свою ластівку в гарному стані з оригінальним пробігом, без газу ніколи не стояв, салон не прокурений, двигун, щеплення, ходова без зауважень, по кузову є моменти які треба замінити".

Geely MR 2008 року — 1000 доларів

Китайський седан Geely MR першого покоління пропонується рівно за 1000 доларів. Автомобіль має пробіг 210 тисяч кілометрів, бензиновий двигун об'ємом 1,5 літра та механічну коробку передач.

Власник коротко характеризує автомобіль фразою "сів-поїхав".

Daewoo Sens 2006 року — 1000 доларів

Український Daewoo Sens 2006 року з двигуном 1,3 літра потужністю 70 кінських сил продається за 1000 доларів (приблизно 41 520 гривень). Автомобіль має значний пробіг — 300 тисяч кілометрів, але може працювати як на бензині, так і на газу.

За словами продавця: "Продам автомобіль. Купувався на фірму як резервний. Зроблено: коробка передач (капіталка), радіатори нові, резина нова (зимова), дно поварено. Що потрібно робити: обслужити газ, косметику". На фотографіях помітні невеликі вм'ятини та подряпини, проте на експлуатацію вони не впливають.

Також раніше "Телеграф" писав про топ-4 авто до 4000 доларів. Це надійні та прості машини, які можуть прослужити багато років.