Важливий симптом серйозних проблем: на що вказує колір диму з вихлопної труби авто

Залежно від кольору диму, можна дізнатись про ту чи ту несправність в авто

Мало хто знає, але колір диму з вихлопної труби авто завжди слугує важливим показником його стану. Він вказує на різні проблеми.

Зазвичай колір диму з вихлопної буває білим, чорним або синюшно-сірим. Нижче розповідаємо, про що може сигналізувати кожен колір.

Чорний колір

Чорний дим з вихлопної труби авто зазвичай вказує на те, що автомобіль використовує надмірну кількість пального або неправильно спалює його. Це може статися через проблеми з вприскуванням пального, засмічені або зношені повітряні фільтри, неправильну роботу турбонаддува, зношені поршні або кільця.

Білий колір диму

Білий дим або водяний пар можуть з’являтися при пошкодженні головки блоку циліндрів або протікання антифризу у камеру згоряння. Також частою причиною є засмічення або пошкодження турбонаддува чи витікання охолоджувальної рідини у гарячому стані.

Синьо-сірий колір

Клуби сизого диму з синюшним відтінком з’являються тоді, коли двигун спалює багато масла разом із пальним. Це стається через зношені кільця поршня чи ущільнювачі клапанів, або пошкодження втулок клапанів. Також ймовірною причиною може бути протікання мастила через різні частини двигуна.

Якщо ви помітили неприродній для своєї автівки дим з вихлопної труби, краще якомога швидше звернутися до СТО. Потрібна кваліфікована консультація і діагностика.

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