Настоящие работяги и дешевые в ремонте: 3 авто до 1000 долларов, которые можно купить в Киеве

Эти рабочие лошадки не жалко для настоящего труда

Каждый мечтает о современном и дорогом автомобиле, но иногда нужен просто недорогой транспорт для базовых нужд. Нередко бюджетные автомобили нужны для работы на ферме, поездок в деревню или перевозки грузов (банально картофель или что-то с огорода перевезти в погреб и т.д.). А еще – они дешевы в ремонте.

"Телеграф" проанализировал рынок и отобрал три варианта авто до 1000 долларов, которые продаются в Киеве. Информацию взяли с площадки по продаже авто Auto.ria.

ВАЗ 2109 2006 года — 900 долларов

Легендарная "девятка" предлагается за 900 долларов (около 37 368 гривен по текущему курсу). Автомобиль пробег 215 тысяч километров и, по словам владельца, пребывает в хорошем техническом состоянии.

Владелец отмечает: "Продам свою ласточку в хорошем состоянии с оригинальным пробегом, без газа никогда не стоял, салон не прокуренный, двигатель, прививка, ходовая без замечаний, по кузову есть моменты, которые нужно заменить".

Geely MR 2008 года — 1000 долларов

Китайский седан Geely MR первого поколения предлагается ровно за 1000 долларов. Автомобиль имеет пробег 210 тысяч километров, бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и механическую коробку передач.

Владелец коротко характеризует автомобиль фразой "сел-поехал".

Daewoo Sens 2006 года — 1000 долларов

Украинский Daewoo Sens 2006 года с двигателем 1,3 литра мощностью 70 лошадиных сил продается за 1000 долларов (около 41 520 гривен). У автомобиля есть значительный пробег — 300 тысяч километров, но может работать как на бензине, так и на газе.

По словам продавца: "Продам автомобиль. Покупался на фирму как резервный. Сделано: коробка передач (капиталка), радиаторы новые, резина новая (зимняя), дно поварено. Что нужно делать: обслужить газ, косметику". На фотографиях заметны небольшие вмятины и царапины, однако на эксплуатацию они не влияют.

Также ранее "Телеграф" писал о топ-4 авто до 4000 долларов. Это надежные и простые машины, которые могут прослужить многие годы.