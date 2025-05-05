Сів і поїхав. Дешеві робочі авто до 2000 доларів, які можна купити вже зараз

Ці авто не шкода для новачків чи просто товкти українськими дорогами

Дешеві автомобілі мають високий попит серед українців, які потребують надійного транспорту для щоденних поїздок. Бюджетні машини особливо актуальні для тих, хто шукає першу автівку або потребує робочого авто для бізнесу та родинних справ.

На ринку вживаних автомобілів в Україні зараз можна знайти кілька вартих уваги моделей за ціною до 2000 доларів. Розглянемо пропозиції, які дійсно відповідають принципу "сів і поїхав". Відповідні оголошення "Телеграф" знайшов на OLХ.

Mercedes-Benz W210 — 2200 доларів

Mercedes-Benz W210 коштує 2200 доларів. Автомобіль має механічну 5-ступеневу коробку передач та встановлену газову установку 4 покоління. Власник запевняє, що ходова частина в належному стані, двигун працює без нарікань та не споживає надмірної кількості мастила. Кузов має проблемні ділянки, однак днище та лонжерони залишаються цілими. Салон семимісний, а витрата пального становить приблизно 12 літрів на 100 кілометрів. Реальним покупцям часто роблять знижки, тому, можливо, авто вдасться купити за 2 тисячі доларів.

ВАЗ 2111 — 1550 доларів

ВАЗ 2111 2006 року випуску пропонують за 1550 доларів. Автомобіль оснащений 1,6-літровим 16-клапанним бензиновим двигуном, який ніколи не був переобладнаний на газ. Продавець наголошує на відмінному стані кузова — без іржі та пошкоджень, з цілими днищем та порогами. Салон після професійної хімчистки. Автомобіль витрачає близько 8 літрів бензину на 100 кілометрів.

Daewoo Lanos — 1900 доларів

Daewoo Lanos польської збірки з об'ємом двигуна 1,5 літра продається за 1900 доларів. Нинішній власник користується автомобілем півтора року й розповідає про проведений ремонт. Встановлено нові форсунки Delphi, бензонасос та оригінальні електричні склопідйомники. На пробігу 274,4 тисячі кілометрів було замінено мастило та фільтри, каже власник. Автомобіль оснащений газовою установкою, офіційно оформлена.

Раніше "Телеграф" також показував, які авто до 1000 доларів можна купити в Україні. Ці машини — справжні роботяги, та ще й дешеві в ремонті.