Відновлюємо блиск авто: дешеві засоби боротьби з подряпинами без фарбування

Повернути первісний блиск кузова після появи подряпин цілком можна власноруч, не витрачаючи шалені гроші на фарбування

Попри обережність під час керування, уникнути появи подряпин на кузові автомобіля практично неможливо. Причиною можуть стати камінці, що відскакують від коліс інших авто, незграбне відчинення дверей у гаражі чи інші непередбачувані ситуації. Хоча подряпини можуть здаватися незначними, вони не лише псують естетичний вигляд авто, а й можуть призвести до появи іржі.

Важливо своєчасно позбутися цих дефектів, не витрачаючи чималих коштів на професійне фарбування в автосервісі. Чи замислювалися ви над тим, що повернути первозданний блиск кузова після появи подряпин цілком реально власноруч? Від полірування до використання нанозасобів – ви дізнаєтесь про переваги та недоліки кожного способу, а також отримаєте детальні інструкції щодо їх застосування.

Полірування: відродження колишньої краси

Якщо подряпини на кузові неглибокі, ідеальним рішенням може стати полірування. Ця процедура не лише усуває дрібні пошкодження, а й відновлює колишню насиченість кольору та блиск автомобіля. Полірування можна виконати вручну або за допомогою спеціального пристрою. Однак, слід пам'ятати, що під час полірування знімається тонкий шар лакофарбового покриття. Тому, якщо ви не перший власник авто, будьте обережні – невідомо, скільки разів його вже полірували раніше. Надмірне видалення лаку може спричинити пошкодження кузова.

Фарбувальні олівці: зручно для дрібних дефектів

Олівець з фарбою для реставрування подряпин – ідеальний засіб для тих, хто бажає не просто приховати недоліки, але й захистити кузов від корозії. Його використання не потребує попередньої обробки місця, яке пошкоджено, спеціальними засобами. Цей олівець неймовірно зручний у застосуванні та дозволяє швидко усунути дрібні подряпини. Для глибших пошкоджень можна скористатися спеціальними наборами, що містять балончики з фарбою та лаком, серветки для знежирення й наждачний папір. Такі набори забезпечують ретельне відновлення ушкодженої ділянки.

Кольоровий віск: тимчасове рішення для блиску

Віск добре заповнює подряпини на кузові, повертає блиск та привабливий вигляд. Однак, його ефект нетривалий, оскільки віск надто швидко вимивається із подряпин. Тому цей метод підходить лише для тимчасового приховування недоліків.

Нанозасоби: простота та ефективність

Засоби на основі нанотехнологій для видалення подряпин є надзвичайно простими у застосуванні та не потребують спеціальних умінь чи навичок. Достатньо ретельно очистити поверхню, нанести спеціальний пастоподібний склад, відполірувати його, зачекати повного висихання та протерти чистою мікрофібровою серветкою. У разі потреби процес можна повторити кілька разів, щоб досягти ще кращого результату.

Незалежно від обраного методу, пам'ятайте, що своєчасне усунення подряпин допоможе зберегти привабливий вигляд вашого автомобіля та захистити його від корозії. Не зволікайте та скористайтеся одним із запропонованих способів, щоб повернути кузову первозданний блиск!

Раніше "Телеграф" писав, як відполірувати авто без досвіду та дорогих засобів. Для цього знадобиться продукт, який є у кожного на кухні.