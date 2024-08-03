Намотали перший мільйон і можуть ще: три автомобілі з приголомшливим пробігом, які можна придбати в Україні

Автомобілі, які подолали позначку в 1 000 000 км, є справжніми легендами на дорогах

Автомобілі, які пройшли позначку в 1 000 000 км, викликають захоплення та повагу серед автомобілістів і експертів. Це не просто транспортні засоби; це свідчення надійності, витривалості та якісного обслуговування.

Серед автомобілістів поширена думка, що пробіг у 1 мільйон кілометрів — це межа, яку можуть подолати лише найкращі моделі. Проте чимало з цих автомобілів можна побачити на вторинному ринку в Україні. Платформа auto.ria має цікаві варіанти.

Mazda 323

Mazda 323 — це компактний автомобіль, який випускався японською компанією Mazda з 1963 по 2003 рік. Тип пального – газ-бензин Авто не нове, можливі незначні дефекти, такі як необхідність підварювання або підфарбування. Проте ходова частина відремонтована, що свідчить про підтримку технічного стану. А салон у нормальному стані.

Kia Shuma

Kia Shuma 2000 року — це компактний седан корейського виробництва. Він оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1.5 л та механічною коробкою передач. Автомобіль має передній привід та фіолетовий колір кузова.

Chevrolet Aveo

Chevrolet Aveo 2008 року — це компактний седан американської марки, але виробництва корейського підрозділу GM. Ця модель оснащена двигуном 1.5 л, який працює на газу та бензині. Коробка передач механічна, привід передній. Колір автомобіля — червоний металік.

Обидва автомобілі, як і Mazda 323, належать до сегмента компактних авто і є популярними на вторинному ринку України завдяки своїй доступності та економічності. І як ми бачимо, чималій витривалості.

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