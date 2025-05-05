Сел и поехал. Дешевые рабочие авто до 2000 долларов, которые можно купить уже сейчас

Эти авто не жалко для новичков или просто толкнуть по украинским дорогам

Дешевые автомобили пользуются высоким спросом среди украинцев, нуждающихся в надежном транспорте для ежедневных поездок. Бюджетные машины особенно актуальны для тех, кто ищет первый автомобиль или нуждается в рабочем авто для бизнеса и семейных дел.

На рынке подержанных автомобилей в Украине сейчас можно найти несколько неплохих моделей по цене до 2000 долларов. Рассмотрим предложения, которые действительно соответствуют принципу "сел и поехал". Подходящие объявления "Телеграф" нашел на OLХ.

Mercedes-Benz W210 — 2200 долларов

Mercedes-Benz W210 стоит 2200 долларов. Автомобиль имеет механическую 5-ступенчатую коробку и установленную газовую установку 4 поколения. Владелец уверяет, что ходовая часть в надлежащем состоянии, двигатель работает без нареканий и не потребляет много масла. Кузов имеет проблемные участки, однако днище и лонжероны остаются целыми. Салон семиместный, а расход горючего составляет примерно 12 литров на 100 километров. Реальным покупателям часто производят скидки, поэтому, возможно, авто удастся купить за 2 тысячи долларов.

ВАЗ 2111 — 1550 долларов

ВАЗ 2111 2006 выпуска предлагают за 1550 долларов. Автомобиль оснащен 1,6-литровым 16-клапанным бензиновым двигателем, который никогда не был переоборудован в газ. Продавец отмечает отличное состояние кузова — без ржавчины и повреждений, с целыми днищем и порогами. Салон после профессиональной химчистки. Автомобиль тратит около 8 литров бензина на 100 километров.

Daewoo Lanos — 1900 долларов

Daewoo Lanos польской сборки с объемом двигателя 1,5 литра продается за 1900 долларов. Нынешний владелец пользуется автомобилем полтора года и рассказывает о проведенном ремонте. Установлены новые форсунки Delphi, бензонасос и оригинальные электрические стеклоподъемники. На пробеге 274, 4 тысячи километров была заменена смазка и фильтры, говорит владелец. Автомобиль оснащен газовой установкой, официально оформлен.

Ранее "Телеграф" также показывал, какие автомобили до 1000 долларов можно купить в Украине. Эти машины — настоящие работяги, да еще и дешевые в ремонте.