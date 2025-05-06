Есть даже популярные модели: купить авто до 3000 долларов в Украине – это реальность (фото)

Три авто в хорошем состоянии до 3000 долларов, которые можно купить просто сейчас

Найти хороший и надежный автомобиль на вторичном рынке бывает очень сложно, ведь спрос на бюджетные автомобили в Украине остается высоким, особенно в условиях войны.

"Телеграф" проанализировал портал по поиску авто AUTO.RIA, и узнал, что, несмотря на высокий спрос, на вторичном рынке Украины все же можно найти достаточно вариантов подержанных автомобилей стоимостью до 3000 долларов. Среди них есть как европейские, так и азиатские модели.

Ford Transit Connect 2010 – 3000 $ (124 170 грн)

Ford Transit Connect 2010 выпуска предлагается за 3000 долларов. Автомобиль оснащен дизельным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 110 лошадиных сил и механической коробкой передач. Пробег составляет 333 тысячи километров.

Владелец сообщает, что автомобиль на ходу имеет новую переднюю резину, а двигатель и ходовая часть находятся в хорошем состоянии.

Geely CK-2 2010 – 1950 $ (80 711 грн)

Geely CK-2 2010 года выпуска можно приобрести за 1950 долларов. Автомобиль оборудован двигателем объемом 1,5 литра, работающим на газе и бензине, и имеет передний привод. Заявленный пробег составляет 190 тысяч км.

По словам продавца, автомобиль находится в отличном техническом состоянии и не нуждается в дополнительных вложениях в кузовные работы или покраску. Среди преимуществ – полный комплект документов, исправный кондиционер, электростеклоподъемники на всех дверях, электрорегулировка зеркал, сигнализация, качественная резина и литые диски R14.

BYD F3 2013 — 2500 $ (103 475 грн)

BYD F3 2013 выпуска предлагается по цене 2500 долларов. У автомобиля есть бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и механическая коробка передач. Пробег составляет 176 тысяч километров.

Владелец отмечает, что автомобиль оборудован газовой установкой четвертого поколения, которая официально зарегистрирована.

Также ранее "Телеграф" показывал дешевые рабочие автомобили до 2000 долларов, которые можно купить уже сейчас. Их не жалко для работы или поездок в деревню.