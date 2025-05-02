Стерненко пояснив, звідки в нього елітний Range Rover та показав його фото після замаху

Стерненко заявив, що міг би придбати таке авто за власні кошти

1 травня у Києві був здійснений збройний замах на відомого українського волонтера, активіста та блогера Сергія Стерненка, який висвітлює перебіг війни Росії проти України та займається допомогою війську. Того ж дня у мережі поширили відео спроби нападу – озброєна жінка чекала на волонтера на ганку будинку, з якого він виходив. До кадру потрапив і автомобіль, який використовує Стерненко. Мережею почали ширитися питання про те, звідки у нього це авто та чи дійсно він міг собі його дозволити.

Це питання блогер сам прокоментував у своїх соціальних мережах. Він зауважив, що після вбивства одеського активіста Дем’яна Ганула, його команда розуміла, що росіяни можуть спробувати здійснити замах і на нього також. Саме з метою захисту він орендував броньоване авто – елітний Range Rover.

За його словами, саме завдяки таким заходам безпеки вдалося зберегти життя водія, адже куля, випущена нападницею, не пробила його двері. Втім, пробила два колеса.

Автомобіль Сергія Стерненка

"Мої доходи дозволили б і купити таке авто. Але більшу частину заробітку я віддаю на військо та сам оплачую собі охорону. Того дня вона була змішана — першим ішов мій охоронець, а третій — альфівець. Він і нейтралізував мразоту. А водій на авто повіз мене до лікарні. Розумію, багатьом істотам хотілося б бачити мене мертвим. Тому і охорона їм не подобається, і авто погане. Та краще я буду живим "негідником", аніж буду подобатись прибічникам ФСБ. Мертвий", — дописав волонтер.

Крім того, Стерненко подякував адекватним небайдужим за підтримку, а також висловив подяку Службі безпеці України, голові відомства Василю малюку та президенту Зеленському за увагу до справи щодо нападу на нього.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що замах на життя українського активіста та волонтера Сергія Стерненка викликав широкий резонанс у суспільстві та хвилю реакцій у соцмережах. Користувачі миттєво відгукнулися на подію численними мемами, в яких згадали як попередні напади на Стерненка, так і ефективність роботи вітчизняних спецслужб.