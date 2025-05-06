Навіть не думайте робити це в припарковому авто: водій може втратити права на 10 років і отримати величезний штраф

Суди зазвичай стають на бік патрульних

Вживати алкоголь у машині не можна, навіть якщо ви не за кермом, а припаркувались, і не збираєтесь продовжувати рух. Таке порушення може коштувати водіям штрафу до 51 тисячі гривень, а також можуть відібрати права на термін до 10 років.

Про це повідомляє спеціалізоване видання SUV. Хоча в українському законодавстві немає прямої заборони на розпивання спиртних напоїв у припаркованому авто, правоохоронці часто трактують це як підготовку до керування в нетверезому стані. А суди у таких випадках зазвичай не стають на бік водія.

Довести, що ти не планував рух, важко

Патрульні поліцейські, виявивши водія з ознаками сп'яніння за кермом навіть нерухомого автомобіля, можуть розцінити це як порушення. Нерідко трапляються випадки, коли поліція, помітивши компанію, що вживає алкоголь у машині, під загрозою штрафу вимагає переставити транспортний засіб.

"Якщо автомобіль починає рух, вмикається бодікамера і патрульні одразу просять водія пройти тест на алкоголь", – пояснює адвокат у коментарі виданню.

За статистикою, все частіше фіксуються випадки, коли українських водіїв штрафують і позбавляють прав за перебування напідпитку в припаркованому авто. "Суд частіше стає на бік патрульних, особливо за наявності свідків або відеозапису. Водій, який перебуває у стані сп'яніння, рідко може надати переконливі докази, що він не збирався керувати автомобілем", – зазначає юрист.

Нагадаємо, штрафи за керування транспортним засобом у нетверезому стані становлять від 17 000 до 51 000 гривень. Однак найсуворіше покарання – позбавлення водійських прав на строк від 1 до 10 років.

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