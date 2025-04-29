Слухати російську музику в авто заборонено? Чи штрафують за це українців

Кожен громадянин має право відреагувати на таке порушення

В Україні діє законодавча заборона на публічну демонстрацію російськомовного контенту. Зокрема йдеться про музику.

Про це розповіла адвокатка Ірина Ан в ефірі телеканалу "Київ24". За її словами, мова йде саме про публічне відтворення російського контенту.

"В Україні, відповідно, є заборона до публічної демонстрації російськомовного контенту. Це випадки, коли людина не слухає певний російськомовний контент десь в себе в навушниках, наприклад, а якраз вмикає голосно на аудіоколонці на вулиці, навіть умовно в машині, але з відкритими вікнами", — пояснила Ан.

Однак попри наявну заборону, не в усіх випадках закон містить конкретні санкції. На жаль, в нас не завжди є покарання, додала юристка. Це означає, що часто правопорушення фіксується, але юридично притягти людину до відповідальності складно.

Що може зробити громадянин

Адвокатка наголосила, що кожен українець має право реагувати на порушення своїх прав у законний спосіб. Тобто, вимагати вимкнути російську музику, або ж робити зауваження.

Нагадаємо, що в Україні вже діють обмеження щодо трансляції російської музики в громадських місцях, які були посилені після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Однак попри чинний закон, що обмежує публічне використання російського контенту, такі випадки трапляються регулярно.

Раніше "Телеграф" писав, як російська музика впливає на свідомість українців і фінансує армію ворога. Насправді музика — це зброя в руках ворога.