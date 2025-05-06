Про нові правила нічого не знають в автошколах, але отримати посвідчення водія стане складніше: що зміниться

Теоретична частина іспиту залишиться без змін, але на українців чекають нововведення в його практичній частині

Міністерство внутрішніх справ України розробило нові правила отримання прав водія. Головне нововведення полягає в тому, що терміни між перескладанням іспитів стануть довшими для тих, хто не склав з першого разу.

Проєкт документа опубліковано на сайті відомства. Основну увагу приділено практичній частині.

Згідно з документом, після першої невдачі перескласти іспит можна буде лише мінімум через 10 календарних днів. Після другого провалу доведеться чекати вже 20 днів, а після третього – 30 днів. Відлік часу починається наступного дня після останньої спроби.

Теоретична частина іспиту залишиться без змін, тоді як основний акцент реформи зроблено на покращенні практичних навичок майбутніх автомобілістів.

Крім того, якщо зараз складати іспит можна або на автомобілі сервісного центру МВС, або на машині навчального закладу на вибір екзаменованого, то за новими правилами він повинен проходити виключно на транспорті ТСЦ МВС.

Виняток становитимуть випадки, коли немає транспортного засобу потрібної категорії — тоді дозволять використовувати транспорт навчального закладу.

"Телеграф" зв’язався з кількома столичними автошколами, проте там ще не знають, як працюватимуть за новими правилами. Додамо, що законопроєкт поки що чекає на формальне ухвалення.

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