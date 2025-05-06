О новых правилах ничего не знают в автошколах, но получить водительское удостоверение станет сложнее: что изменится

Теоретическая часть экзамена останется без изменений, но украинцев ждут новшества в его практической части

Министерство внутренних дел Украины разработало новые правила получения водительских прав. Главное новшество заключается в том, что сроки между пересдачами экзаменов станут длиннее для тех, кто не сдал с первого раза.

Проект документа опубликован на сайте ведомства. Основное внимание уделено практической части.

Согласно документу, после первой неудачи пересдать экзамен можно будет только спустя минимум 10 календарных дней. После второго провала придётся ждать уже 20 дней, а после третьего и последующих — 30 дней. Отсчёт времени начинается на следующий день после последней попытки.

Теоретическая часть экзамена останется без изменений, тогда как основной акцент реформы сделан на улучшении практических навыков будущих автомобилистов.

Кроме того, если сейчас сдавать экзамен можно либо на автомобиле сервисного центра МВД, либо на машине учебного заведения по выбору экзаменуемого, то по новым правилам он должен будет проходить исключительно на транспорте ТСЦ МВД.

Исключение составят случаи, когда в наличии нет транспортного средства нужной категории — тогда разрешат использовать транспорт учебного заведения.

"Телеграф" связался с несколькими столичными автошколами, однако там еще не знают, как будут работать по новым правилам. Добавим, что законопроект пока ждет формального принятия.

Напомним, ранее мы писали, можно ли продолжать ездить с просроченными правами. Есть несколько вариантов замены удостоверения. Это можно сделать как после окончания военного положения, так и во время его действия.