Водіям на замітку: чи можна продовжувати їздити із простроченими правами
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Термін дії посвідчення водія в Україні зараз — 30 років. А виданого вперше – 2 роки
Посвідчення водія, термін дії якого закінчився під час воєнного стану, вважатиметься дійсним на території всієї України.
Про це повідомляє Головний сервісний центр (ГСЦ). Є кілька варіантів заміни посвідчення. Це можна зробити після закінчення воєнного стану або під час.
"Замінити його можна після скасування воєнного стану в країні або звернутися до сервісного центру МВС, який відновив надання послуг", — йдеться у повідомленні.
Варто додати, що у водія в Україні може бути лише одне посвідчення водія.
"Тобто при обміні або відновленні документа людина щоразу отримує посвідчення водія з новим номером і серією", — зазначає ГСЦ.
Термін дії посвідчення водія в Україні зараз — 30 років. А виданого вперше – 2 роки.
Замовити відновлення або обмін посвідчення водія в Україні можливо такими способами:
- офлайн — у будь-якому зручному сервісному центрі МВС ;
- онлайн — через Електронний кабінет водія ;
- онлайн — через додаток "Дія".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштує водійське посвідчення у 2024 році. А також про те, як працює шахрайська схема отримання посвідчення водія без автошколи. Жертви не можуть поскаржитися до поліції, а гроші ніхто не поверне.