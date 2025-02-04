Водіям на замітку: чи можна продовжувати їздити із простроченими правами

Термін дії посвідчення водія в Україні зараз — 30 років. А виданого вперше – 2 роки

Посвідчення водія, термін дії якого закінчився під час воєнного стану, вважатиметься дійсним на території всієї України.

Про це повідомляє Головний сервісний центр (ГСЦ). Є кілька варіантів заміни посвідчення. Це можна зробити після закінчення воєнного стану або під час.

"Замінити його можна після скасування воєнного стану в країні або звернутися до сервісного центру МВС, який відновив надання послуг", — йдеться у повідомленні.

Варто додати, що у водія в Україні може бути лише одне посвідчення водія.

"Тобто при обміні або відновленні документа людина щоразу отримує посвідчення водія з новим номером і серією", — зазначає ГСЦ.

Термін дії посвідчення водія в Україні зараз — 30 років. А виданого вперше – 2 роки.

Замовити відновлення або обмін посвідчення водія в Україні можливо такими способами:

офлайн — у будь-якому зручному сервісному центрі МВС ;

онлайн — через Електронний кабінет водія ;

онлайн — через додаток "Дія".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштує водійське посвідчення у 2024 році. А також про те, як працює шахрайська схема отримання посвідчення водія без автошколи. Жертви не можуть поскаржитися до поліції, а гроші ніхто не поверне.