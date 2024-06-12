Ветеран війни з інвалідністю вперше отримав посвідчення водія С1

Тепер військовий з протезом зможе знайти роботу водія

В Україні офіційно отримав посвідчення водія категорії С1 випускник "Автошколи для осіб з інвалідністю". Це ветеран війни, який втратив нижню кінцівку в результаті бойових дій.

Про першого випускника автошколи розповіли у Головному сервісному центрі МВС. Проєкт впроваджується за ініціативи Олени Зеленської "Без бар’єрів", завдяки якій уже в 7 містах України навчають осіб з інвалідністю теорії та практики водіння та можуть отримати водійське посвідчення.

Ігор — один із тих, хто вирішив отримати посвідчення водія категорії С1. Вона дозволяє керувати вантажівкою з максимальною масою 7500 кг. Він є ветераном війни, втратив кінцівку та пересувається за допомогою протезу. Ці умови не зламали сильний дух колишнього військового, тому він вирішив отримати документи на керування вантажним авто. І зробив це успішно. Після сорока годин підготовки військовослужбовець на відмінно склав практичний іспит. Відбувся він у сервісному центрі у Дніпрі.

Ігор каже, що у майбутньому планує працевлаштуватись, адже хоче пов’язати свою нову професію саме з керуванням вантажними автомобілями.

Раніше "Телеграф" писав, що на Полтавському протезному заводі назвали переваги українських виробів над закордонними. Вони мають гарантію і можуть проходити техогляд.