Найдешевші пропозиції найбільшого авторинку України: які машини можна купити за кілька тисяч доларів

На початку травня на авторинку з'явилось багато непоганих пропозицій

Навесні на українських авторинках спостерігається традиційне пожвавлення та оновлення асортименту. Для тих, хто зараз у пошуках надійного автомобіля, експерти показують гідні екземпляри, які можна купити за кілька тисяч доларів.

Vladen auto показав, які автомобілі "не за всі гроші світу" можна купити на початку травня на авторинку у Луцьку — найбільшому на заході та в центрі України.

Opel Zafira — 2012 рів, 8100 доларів

Автомобіль 2012 року, дизельний мотор. Заявлений пробіг — 200 тисяч кілометрів.

Renault Megane 3 — 2013 рік 7800 доларів

Автомобіль продається з пробігом у 253 тисячі кілометрів, він оснащений 1,5 дизельним мотором. Шестиступенева КПП, чотири склопідіймачі, є кондиціонер і круїз-контроль.

Dacia — 2009 рік, 5300 доларів

Родзинкою цього авто є не лише низька ціна, але й те, що воно семимісне. Авто 2009 року випуску, має пробіг 227 тисяч кілометрів та 1,6-бензиновий мотор.

Škoda Fabia 2012 рік — 6000 доларів

Автомобіль з дизельним двигуном об’ємом у 1,2 літра пропонується за ціною 6 тисяч доларів. Заявлений пробіг — 210 тисяч кілометрів. Є пошкодження фари.

Opel Astra 2009 рік — 5250 доларів

Машина оснащена 1,6-літровим бензиновим двигуном, має пробіг 211 тисяч кілометрів. Інші пропозиції українських продавців можна побачити у відео.

Також раніше "Телеграф" писав, що купити авто до 3000 доларів в Україні — це реальність. Є три авто в гарному стані до 3000 доларів, які можна купити просто вже.