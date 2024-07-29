Попадете на великі гроші: чому не варто купувати авто цих кольорів з-за кордону

Як не купити кота в мішку

На українському авторинку часто з'являються привабливі пропозиції автомобілів за вигідними цінами. Однак такі пропозиції можуть приховувати ризик придбання автомобіля, який використовувався в таксі. У різних країнах таксі мають характерні кольори, що полегшує їх ідентифікацію. Вони можуть мати екстремально великі пробіги.

До того ж зазвичай такі автомобілі нещадно експлуатувались. Тому, якщо у вас є вибір, краще не брати авто, яке могло бути таксі у минулому. Та в різних країнах власні традиції щодо кольорів ТЗ, які експлуатуються в таксі. Розповідаємо, що треба знати, коли купуєте авто з різних країн.

Які кольори таксі популярні в різних країнах

У США переважають яскраво-жовті або помаранчеві таксі, зазвичай марок Ford, Nissan та Toyota. Ці автомобілі можуть бути відносно новими, але з великим пробігом. У Великобританії традиційними є чорні таксі, відомі як "кеби".

Німеччина з 1970-х років віддає перевагу бежевому кольору для таксі (RAL 1015), який заборонено використовувати на приватних авто. Через високу вартість такого фарбування, деякі компанії обклеюють білі автомобілі плівкою відповідного кольору. Популярними залишаються Mercedes-Benz E-класу.

Імпортовані автомобілі завжди є ризикованою покупкою. Перед продажем вони можуть пройти серйозну підготовку, що ускладнює відстеження їхньої історії. Перекупники можуть коригувати пробіг та оновлювати стан авто.

Японські імпортовані авто часто білого кольору і зазвичай у кращому стані, ніж з інших країн. Єгипетські таксі мають різні кольори залежно від класу: чорно-білі (найдешевші), білі та жовті (дорожчі).

В Україну часто імпортують автомобілі з Європи, але не завжди вони є найкращим вибором. Колишні таксі можна розпізнати за великим пробігом, проте він часто коректується перекупниками. Тому у такому випадку краще звертати увагу на інші ознаки того, що пробіг не відповідає заявленому — стертість сидінь, керма тощо.

Раніше "Телеграф" писав, які авто можна придбати в Україні за 4 тисячі доларів. Серед безлічі пропозицій є екземпляри з непоганими функціями. Наприклад, з клімат-контролем.