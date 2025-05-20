Никто не угадает их цену: лучшие авто в Украине до 3500 долларов

Авто до 3500 долларов, которые вас удивят

Поиск качественного автомобиля за небольшие деньги становится все большим вызовом на украинском авторынке. Многие водители ищут надежный транспорт, который не опустошит их кошельки и будет работать не один год без особых затрат.

Сегмент бюджетных автомобилей до 3500 долларов остается одним из самых популярных украинцев. "Телеграф" проанализировал, какие доступные авто продаются в Украине на сайте AUTO.RIA.com и выбрал несколько достойных вариантов.

Ford Fiesta 2006 – 3000$ (124 350 грн)

"Авто с реальным пробегом и историей обслуживания. Идеален как первое авто," — рассказывает владелец Ford Fiesta 2006 года выпуска. Машина оснащена экономичным двигателем 1.4 л мощностью 80 л.с. Расход горючего составляет 6,2 л на трассе и 7,4 л в городе.

Среди преимуществ владелец отмечает комфортную подвеску, хорошее состояние салона и исправный кондиционер. Автомобиль имеет пробег 213 тысяч километров.

Ford Focus 2000 – 3000$ (124 350 грн)

Владелец Ford Focus 2000 выпуска предлагает надежную и комфортную машину с двигателем 2.0 л мощностью 131 л.с. "Двигатель работает отлично, не дымит. Средний расход топлива 10 литров газа, газ 4-го поколения", — отмечает продавец.

Автомобиль имеет пробег 370 тысяч километров, но, по словам владельца, ходовая часть в хорошем состоянии.

ЗАЗ Forza 2011 — 3550$ (147 148 грн)

"Официальная ЗАЗ Форза 2011 года. Купленный новым в автосалоне Киева, 1 владелец за все время, всегда своевременное обслуживание, пробег 100% оригинальный", — рассказывает владелец.

Автомобиль оснащен атмосферным двигателем 1.5л мощностью 109 л.с. с механической коробкой и ГБО 4-го поколения. По словам продавца, средний расход в городе составляет 8-9 литров на 100 км. У машины относительно небольшой пробег — всего 71 тысяча километров, что является существенным преимуществом по сравнению с другими вариантами в этой ценовой категории.

Ранее "Телеграф" также писал, какие авто можно купить в Украине не старше 2015 года и не дороже 3500 долларов. Даже среди бюджетных автомобилей можно найти достойный вариант.