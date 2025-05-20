Никто не угадает их цену: лучшие авто в Украине до 3500 долларов
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Авто до 3500 долларов, которые вас удивят
Поиск качественного автомобиля за небольшие деньги становится все большим вызовом на украинском авторынке. Многие водители ищут надежный транспорт, который не опустошит их кошельки и будет работать не один год без особых затрат.
Сегмент бюджетных автомобилей до 3500 долларов остается одним из самых популярных украинцев. "Телеграф" проанализировал, какие доступные авто продаются в Украине на сайте AUTO.RIA.com и выбрал несколько достойных вариантов.
Ford Fiesta 2006 – 3000$ (124 350 грн)
"Авто с реальным пробегом и историей обслуживания. Идеален как первое авто," — рассказывает владелец Ford Fiesta 2006 года выпуска. Машина оснащена экономичным двигателем 1.4 л мощностью 80 л.с. Расход горючего составляет 6,2 л на трассе и 7,4 л в городе.
Среди преимуществ владелец отмечает комфортную подвеску, хорошее состояние салона и исправный кондиционер. Автомобиль имеет пробег 213 тысяч километров.
Ford Focus 2000 – 3000$ (124 350 грн)
Владелец Ford Focus 2000 выпуска предлагает надежную и комфортную машину с двигателем 2.0 л мощностью 131 л.с. "Двигатель работает отлично, не дымит. Средний расход топлива 10 литров газа, газ 4-го поколения", — отмечает продавец.
Автомобиль имеет пробег 370 тысяч километров, но, по словам владельца, ходовая часть в хорошем состоянии.
ЗАЗ Forza 2011 — 3550$ (147 148 грн)
"Официальная ЗАЗ Форза 2011 года. Купленный новым в автосалоне Киева, 1 владелец за все время, всегда своевременное обслуживание, пробег 100% оригинальный", — рассказывает владелец.
Автомобиль оснащен атмосферным двигателем 1.5л мощностью 109 л.с. с механической коробкой и ГБО 4-го поколения. По словам продавца, средний расход в городе составляет 8-9 литров на 100 км. У машины относительно небольшой пробег — всего 71 тысяча километров, что является существенным преимуществом по сравнению с другими вариантами в этой ценовой категории.
Ранее "Телеграф" также писал, какие авто можно купить в Украине не старше 2015 года и не дороже 3500 долларов. Даже среди бюджетных автомобилей можно найти достойный вариант.