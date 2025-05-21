Сел и поехал. Какие авто до 3000 долларов продаются в Украине

Неплохие предложения есть на авторынке в Украине

Рынок б/у автомобилей в Украине предлагает немало вариантов даже для покупателей с ограниченным бюджетом. Найти транспорт до 3000 долларов вполне реально, если знать, на что обращать внимание.

"Телеграф" проанализировал предложения бюджетных авто на AUTO.RIA.com. Рассмотрим несколько лучших, которые можно найти на вторичном рынке Украины сегодня.

Ford Fiesta 2007 – 2500$ (103 625 грн)

Красный хэтчбек Ford Fiesta 2007 года выпуска с 1.3-литровым двигателем предлагается за 2500 долларов. Автомобиль оборудован газовой установкой, что позволяет существенно экономить на горючем.

Владелец отмечает, что машина нуждается в ремонте рулевого рельса. На кузове находятся следы эксплуатации, которые не были устранены.

Opel Corsa 2003 – 3000$ (124 350 грн)

Синий хэтчбек Opel Corsa 2003 года выпуска представлен на рынке за 3000 долларов. Автомобиль имеет литровый двигатель мощностью 60 лошадиных сил, пробег 268 тысяч километров. Как и предыдущий вариант, эта Corsa оборудована газовой установкой, что делает эксплуатацию более экономной.

Согласно информации от продавца, ходовая часть и двигатель находятся в хорошем состоянии. Недавно заменен оригинальный комплект сцепления.

Fiat Grande Punto 2006 – 2700$ (111 915 грн)

Ярко-красный Fiat Grande Punto 2006 года выпуска с 1.4-литровым бензиновым двигателем мощностью 77 лошадиных сил предлагается за 2700 долларов. Автомобиль имеет механическую коробку и пробег 330 тысяч километров.

Продавец отмечает, что техническое состояние автомобиля хорошее. Пятидверный хэтчбек имеет умеренные показатели расхода горючего: 7,7 л/100 км в городе, 5,2 л/100 км на трассе и 6,1 л/100 км в смешанном цикле.

Ранее "Телеграф" писал, какие авто можно купить в Украине до 4000 долларов и не старше 2015 года. Есть несколько вариантов.